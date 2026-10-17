FULHAM - HULL 1-0 Bila je to naša najgora predstava otkako sam ovdje. Ako me pitate koji su razlozi, trenutačno ne znam. Moram ponovno pogledati utakmicu, ali bili smo potpuno izgubljeni, rekao je Jakirović
Jakirović nakon poraza: Pojeli su nas. Bili smo jako, jako loši
Hull City je izgubio na gostovanju kod posljednjeplasiranog Fulhama 1-0. Nije to bila dobra predstava momčadi Sergeja Jakirovića koja je drugi put poražena u sezoni. Fulham je bio opasniji, stvarao dosta šansi i na kraju zasluženo slavio. Jakirović je nakon utakmice komentirao poraz.
- Bila je to naša najgora predstava otkako sam ovdje. Ako me pitate koji su razlozi, trenutačno ne znam. Moram ponovno pogledati utakmicu, ali bili smo potpuno izgubljeni, i s loptom i bez nje - rekao je Jakirović pa dodao:
- Fulham je bio puno, puno bolji od nas i čestitam im na tome. Odigrali su zaista izvrsnu utakmicu. U nekim trenucima kao da smo se bojali primiti loptu, dodati je suigraču ili donijeti bolju odluku. U drugom poluvremenu pokazali smo određenu reakciju, promijenili smo sustav igre, ali opet nismo napravili ništa u završnoj trećini terena. Nismo imali čak ni udarac u okvir gola, tako da je ovo bio jako loš dan za nas.
Jakirović je bio dosta kritičan prema svojoj momčadi.
- Bili smo zaista loši, jako loši. Znate da uvijek nastojim biti iskren i izravan, tako da ovu utakmicu nije teško analizirati. Bili smo daleko od potrebne razine u svakom segmentu igre. Mogu reći da je poraz od 1:0 još i dobar rezultat za nas. Bila nam je to iznimno teška utakmica od prve do posljednje minute. Pojeli su nas za doručak - zaključio je strateg Hulla.
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