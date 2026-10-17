Jakirović nakon poraza: Pojeli su nas. Bili smo jako, jako loši

Hull City je izgubio na gostovanju kod posljednjeplasiranog Fulhama 1-0. Nije to bila dobra predstava momčadi Sergeja Jakirovića koja je drugi put poražena u sezoni. Fulham je bio opasniji, stvarao dosta šansi i na kraju zasluženo slavio. Jakirović je nakon utakmice komentirao poraz.

- Bila je to naša najgora predstava otkako sam ovdje. Ako me pitate koji su razlozi, trenutačno ne znam. Moram ponovno pogledati utakmicu, ali bili smo potpuno izgubljeni, i s loptom i bez nje - rekao je Jakirović pa dodao:

- Fulham je bio puno, puno bolji od nas i čestitam im na tome. Odigrali su zaista izvrsnu utakmicu. U nekim trenucima kao da smo se bojali primiti loptu, dodati je suigraču ili donijeti bolju odluku. U drugom poluvremenu pokazali smo određenu reakciju, promijenili smo sustav igre, ali opet nismo napravili ništa u završnoj trećini terena. Nismo imali čak ni udarac u okvir gola, tako da je ovo bio jako loš dan za nas.

Foto: Paul Childs

Jakirović je bio dosta kritičan prema svojoj momčadi.

- Bili smo zaista loši, jako loši. Znate da uvijek nastojim biti iskren i izravan, tako da ovu utakmicu nije teško analizirati. Bili smo daleko od potrebne razine u svakom segmentu igre. Mogu reći da je poraz od 1:0 još i dobar rezultat za nas. Bila nam je to iznimno teška utakmica od prve do posljednje minute. Pojeli su nas za doručak - zaključio je strateg Hulla.