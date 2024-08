Jakirović nakon ždrijeba Lige prvaka: Možemo se nadigravati sa Salzburgom, Celticom...

Nogometaši zagrebačkog Dinama ove će jeseni u novom formatu Lige prvaka igrati protiv Bayerna iz Münchena, Borussije iz Dortmunda, Arsenala, Milana, Celtica, Salzburga, Monaca i Slovana iz Bratislave, kako je odlučeno ždrijebom u Monte Carlu u četvrtak. Nakon izvlačenja ždrijeba pred novinare je stao trener Sergej Jakirović.

- Zadovoljan sam ždrijebom jer je ovo ipak Liga prvaka. Ako jedan Cristiano Ronaldo kaže da se naježi svaki put kad čuje himnu Lige prvaka, znači da je to vrh. Ne može se reći da smo željeli nekog lakšeg jer su sve to vrhunske ekipe. Meni je važno da momčad vjeruje u sebe jer se sa svim tim ekipama može boriti, pokušati se usporediti i naravno dati sve od sebe u svakoj utakmici. Naravno, ima ekipa s kojima smatram da možemo igrati, ali vidjet ćemo. Idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti - rekao je Jakirović.

S kime konkretno mislite da su omjeri 50-50?

- Salzburg, Celtic kod kuće, Slovan - to su ekipe... Možda i Monaco. Kada ćemo ih skautirati, bolje ću znati reći - otvoreno je rekao trener "modrih."

'Pola nas nema pojma o novom formatu'

Koliko bodova treba za prolazak?

- Ne znam. Ovdje više od pola nas nema pojma o novom formatu natjecanja, koliko nas ide dalje, što treba raditi... Zlatan Ibrahimović u onom super kreativnom videu nešto objašnjava. Naravno, trebaš imati što više bodova da bi prošao dalje, ali polako, trebamo uživati. Jučer sam dečkima rekao da si samo vrate film u glavi o tome što smo sve morali proći da bismo postali prvaci i da bismo igrali Ligu prvaka.

Hoće li biti pojačanja uoči Lige prvaka?

- Gospodin Marić je na izvlačenju, tako da nismo razgovarali na tu temu - kazao je Jakirović.

Bayern, Arsenal, Dortmund i Milan su velikani protiv kojih će Dinamo igrati. Možete li se potući s nekim od njih?

- Nije mi drago što imamo dva njemačka predstavnika. Očekivao sam nekog drugog iz liga petice, ali tako je ždrijeb odlučio. Dat ćemo sve od sebe pa što bude. Ovaj format je zanimljiv. Nama, koji smo u nogometu, uvijek je uzbuđenje čekati nokaut fazu. Ovo će biti zanimljivo, četiri utakmice vani, četiri kod kuće, bit će baš zanimljivo.

'Treneri Bayerna i Arsenala su imali lakši put'

Hoće li velikani sada odmah od početka krenuti maksimalno ili će biti kalkulacija?

- Ne vjerujem, oni će htjeti uzeti što više bodova kako bi si olakšali put dalje. Mi sigurno imamo zimu u Ligi prvaka. Treba uživati, fokus je na prvenstvu. Treba obraniti naslov jer postoji mogućnost da igraš direktno u Ligi prvaka - kroz smijeh je rekao Jakirović.

Gostovanja na Emiratesu i Allianz Areni. Koliko vam to znači?

- Jako puno. Trebaš se uspoređivati s najboljima da vidiš gdje si. Oni imaju puno lakši put od nas. Oni kao vrhunski igrači kreću s više pozicije. Ja vjerujem u sebe i nadam se da ćemo im dosta otežati.

Koliko vam je utakmica protiv Gorice olakšala da imate dvije momčadi koje mogu igrati na više kolosijeka?

- Znam cijelo vrijeme što govorim i želim biti dosljedan. Oni dobro treniraju i zbog toga igraju. S jedne strane sam zadovoljan, s druge mi je jasno da ne može uvijek sve funkcionirati jer ne igraju stalno zajedno. Sigurno je da će nam svaki igrač trebati ako želimo doći do pobjeda - istaknuo je Jakirović.

Je li vam osobno velika satisfakcija ulazak u Ligu prvaka, posebno kad se sjetimo kako je prošla sezona krenula s bolnim porazima?

- Naravno da jest, s obzirom na sve što sam prošao. Cijelo vrijeme sam vjerovao da možemo ostvariti cilj. Dok vi niste rekli, ja uopće nisam znao da smo zadnju utakmicu izgubili protiv PAOK-a u Solunu. Sad će uskoro biti šest mjeseci od toga. Kad se osvrnem, da mi je netko ovo ispričao… Za sada sve ide kao po planu.

Prije Lige prvaka je reprezentativna stanka, hoćete li u tom periodu igrati prijateljsku utakmicu?

- Imamo dogovorenu utakmicu na Trnju za stogodišnjicu NK Trnja. Tako da ćemo im uljepšati rođendan - dodao je.

Revanš s Slovanom iz Bratislave

Ovo vam neće biti prvi susret s Bratislavom?

- Neće. Provukli su se protiv Zrinjskog iz Mostara. U dvije utakmice bili smo bolja momčad i prvi puta igrali grupnu fazu, što je Zrinjski kasnije napravio s mojim prijateljem Rendulićem. Drago mi je da sada dolaze.

Kakva je situacija s Baturinom i Pierre-Gabrielom?

- Svi ostali su u redu i nitko se nije požalio. Danas smo imali slobodan dan, osim nekoliko igrača koji su trenirali samoinicijativno. Ujutro imamo trening, a nakon toga Ogiwara, Baturina i Gabriel idu na dodatni pregled - zaključio je trener.

Svoje viđenje situacije dao je i predsjednik Dinama Velimir Zajec.

- Dobili smo jake protivnike, ali opet su to protivnici koje možemo pobijediti u dobrom stanju. Nadam se da ćemo osvojiti koji bod, a možda i prođemo, ako Bog da. Vidjeli smo kako je izgledalo izvlačenje, novi sustav Uefe - moderan, ali dosta kompliciran. Trebalo nam je dosta da ga shvatimo, ali na kraju krajeva, naša momčad je dobro posložena. Ne vjerujem da je možemo nešto puno pojačati, ali kakvi smo, takvi smo. Protiv jednog azerbajdžanskog protivnika pokazali smo koliko smo dobri i napravili podvig time što smo ih izbacili - pomalo neočekivano je izjavio Zajec.

'Sramota da igramo na ovom stadionu'

Kako vam se čini novi format? Hoće li biti zanimljiviji?

- Modernije, interesantnije, nešto novo. Sve što je novo, dobro je - rekao je Zajec.

Koja je glavna vrijednost Dinama u sudaru s ovim ekipama?

- Kompaktnost koju imamo, momčadski duh i naša publika koja je izvanredna. Oni će nas pratiti, i to je jedan od najvažnijih faktora koje imamo - dodao je.

Koliko će zarada iz Lige prvaka pokriti budžet da ne morate razmišljati o prodaji igrača?

- Sigurno da je to jedan dobar iznos novca. Moramo srediti klub, to je obećanje i to ćemo sigurno napraviti.

Uefa je odavno rekla da žmiri na obje oči kad dolazi u inspekciju, dokad će biti takvo stanje?

- To bi trebalo pitati naše političare, naše ljude koji vode politiku države i grada. Stalno se nešto odgađa, a ja vjerujem da će netko presjeći i reći da je dosta toga. Idemo izgraditi stadion za Dinamo i reprezentaciju. Mi smo ambasadori u Europi i zaslužujemo bolji i ljepši stadion.