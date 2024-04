Jakirović o neredima: Trčali smo svi preko 35 km na sat! Čudi me da mi nije otišla zadnja loža...

Dinamo je i drugi put u velikom derbiju svladao Hajduk na Poljudu. Opet je bilo 1-0, junak utakmice bio je Sandro Kulenović. Sergej Jakirović tako je postao prvi trener u povijesti Dinama koji je sa Zagrepčanima dvaput u četiri dana slavio protiv Hajduka na Poljudu.

Pokretanje videa... 00:53 Torcida upala na teren | Video: 24sata

- Prvo bih čestitao igračima na jako dobroj utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo na visokom nivou, propustili smo riješiti utakmicu. Šanse koje smo imali, Lučić nam je sve obranio... Znao sam na poluvremenu da će Hajduk još stisnuti, morali su riskirati, ići na sve ili ništa. Nisu imali što izgubiti, a mi smo onda izgubili protočnost. Nismo im dozvolili velike prilike sve do zadnjeg napada i njihove grede. Danas smo odigrali jako dobro, zasluženo smo ušli u finale - rekao je Jakirović, pa dodao:

- Dupla kruna? Idemo po redu, čekamo sad Istru, moramo tu uzeti tri boda. Imali smo dvije teške pobjede u četiri dana, moramo vidjeti kakva će nam biti energija, s kim ćemo igrati tu utakmicu. Nastavljamo lov za Rijekom, 30. svibnja ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Cilj nam je dupla kruna, ali polako, vidjet ćemo.

Iznenadili ste sastavom...

- Danas nam je otpao Bernauer, imao je problema s leđima, pa smo promijenili sustav. Perković je ušao kao stoper, poučeni iskustvom iz subote kad je Hajduk punio međuprostore s netipičnim krilima (Kleinheisler, Benrahou...), pa smo Kulenovićem željeli opteretiti njihovu zadnju liniju. I Sučić je odradio veliki posao.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Povratak Ivana Perišića?

- Nije me iznenadio, drago mi je da se vratio na teren, to puno znači za Hajduk i reprezentaciju. Znamo koliko je opasan, dokazao se na svjetskoj razini. Imamo i mi neke povratnike, drago mi je što se ti dečki vraćaju nogometu.

Jakirović je nahvalio Sučića...

- On stvarno pokriva puno terena, dobar je na lopti. Svi nam žele zatvoriti Mišića koji organizira našu igru, ali on je inteligentan, uvijek si nađe prostora za razigravanje. Ne znam je li Kleinheisler trebao na njemu igrati "flastera", ali sve sam očekivao, sve promjene Karoglana sam predvidio.

Problem je bila realizacija...

- Možemo reći da je bila slaba, ali razlog je i Lučić koji je sjajno reagirao. Jedino u onoj situaciji kad je Petković promašio prazan gol na početku utakmice. Drago mi je da stvaramo prilike, to je znak da dobro igramo u polju. Puno nam psihološki znače ove dvije pobjede, poslije one u prvenstvu smo bili svjesni kako će Hajduk sad biti pod još većim pritiskom. Ciljamo oba trofeja, htjeli smo biti bolji na lopti nego u subotu, igrači su to u prvom poluvremenu napravili. A onda smo razmišljali kako se obraniti.

Je li borba za naslov spala samo na borbu Dinama i Rijeke?

- Već sam rekao matematički je sve moguće, ali pošto su se odvojili, moramo sve napraviti da ih stignemo. Hajduk? Ne znam kako će se sve ovo danas odraditi na momčad, ali Hajduk je prevelik klub (kao i Dinamo) da ovisi o jednoj utakmici. I sutra će se igrati nogomet. Puno mi se toga vadi iz konteksta, neke moje izjave se "friziraju" kao i ta o Hajduku poslije subote. Zato izjave svojih kolega ne čitam, već ih gledam na videu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Računate li na pomoć Hajduka na Rujevici?

- Otkad sam došao u Dinamo gledamo samo sebe, to jedino što mogu utjecati, ali kad igra krene... onda odlučuju samo igrači, vi tu ne možete puno reagirati. Hajduk će igrati na Rujevici radi sebe, igraju još jedan veliki derbi, bio sam sudionik te utakmice, znam što znači jednima i drugima. Budite sigurni, Hajduk će u Rijeci igrati samo za sebe.

Jeste li sad sretni? Dvaput ste dobili Hajduka?

- Bit ću presretan kad osvojimo naslov, tek tada.

Kako komentirate nemile scene na kraju utakmice?

- Da su nam mjerili brzinu trčanja bilo bi to preko 35 kilometara na sat, meni je skoro otišla zadnja loža. Neću to komentirati, nije nam se ništa dogodilo. Nikome od nas. I u subotu i danas, organizacija je bila savršena, svi su napravili svoj posao.

Bili ste pod velikim pritiskom, ali sad su iza vas opet dobri rezultati, Dinamo se bori za oba trofeja.

- Nije bilo ugodno, ali "preživio" sam. Najteže mi je bilo zbog obitelji, i oni to sve čitaju, vide što se piše. Najviše me se kritiziralo zbog poraza u Europi, bilo ih je, ali cilj je bio proći grupu, to smo i napravili. Pa su nas svi pokopali prije Betisa, mi smo prošli dalje. I dobili PAOK-a, pa imali "blackout" u Solunu. A da je Špikić zabio tamo, siguran sam da bi prošli dalje. To je nogomet, događa se. HNL? Bilo je poraza, mislim da ih imam tri otkad sam došao, najteže mi je pao onaj protiv Lokomotive u zaostaloj utakmici. Prvenstvo je maraton, vidjet ćemo kako će sve završiti nakon 36 kola - završio je Jakirović.