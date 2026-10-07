Jakirović otkrio da je u Hull City htio dovesti reprezentativca BiH

Ivan Bašić (24) odigrao je sjajno u prve četiri utakmice Lige nacija za Bosnu i Hercegovinu. On je trenutno igrač kazahstanske Astane, a menadžer Hulla Sergej Jakirović u razgovoru sa Sašom Ibruljem i Urošem Jovičićem za magazin Nula nula, priznao je da je razmišljao o dovođenju BiH eprezentativca u Hull City.

Njih dvojica dobro se poznaju još iz Zrinjskog. Upravo je Jakirović tijekom svog mandata u Mostaru promovirao Bašića u prvotimca, nakon čega je mladi veznjak izrastao u jednog od najvažnijih nogometaša Zrinjskog.

Jakirovića je posebno impresionirala Bašićeva partija u dresu Bosne i Hercegovine protiv Italije u Zenici. - Ti imaš situaciju da Tottenham da za Tonalija 100 milijuna, a ja odem u Zenicu i gledam ga za Italiju protiv BiH, gdje moj Ivan Bašić iz Zrinjskog dominira nad njim. I ti se onda pitaš, pa zašto ja ne bih doveo Bašića ovdje? - rekao je Jakirović.

Foto: Ian Hodgson

Ipak, prilikom razmatranja potencijalnog transfera postavljalo se pitanje Bašićevog iskustva i činjenice da nije imao kontinuitet igranja na tom nivou. Jakirović na to gleda iz drugačije perspektive.

- Ali, s druge strane, ti imaš problem da ti kažu, ali Bašić nikad nije igrao na ovom nivou u kontinuitetu. Pa nije, ali nije dobio priliku, kao što ni ja nisam, pa su mi se smijali kad sam dolazio u Englesku - dodao je trener Hulla.