Jakirović predstavljen u Rijeci: Ovo je veliki sportski izazov

Rijeka uvijek mora biti među četiri najbolje hrvatske nogometne momčadi, rekao je Sergej Jakirović, novi trener prvoligaša s Rujevice na službenom predstavljanju.

Rijeka je trenutačno najveće razočarenje HNL-a te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Zbog loših rezultata na kraju prvog dijela sezone klub je morao napustiti talijanski stručnjak Serse Cosmi, a čelni ljudi Rijeke rješenje su pronašli u 45-godišnjem strategu koji je u posljednje vrijeme radio dobar posao u Zrinjskom, najboljem klubu trenutačno bosansko-hercegovačke Premijer lige.

- Kada se pojavila ponuda prilično brzo sam sve dogovorio. Zadovoljan sam zbog dolaska u Rijeku i za mene je ovo veliki sportski izazov. Došao sam u Rijeku napraviti dobar posao jer ovaj klub to zaslužuje. Osjetio sam da je vrijeme za moj iskorak, a dolazak u Rijeku to apsolutno jest. Privukli su me ciljevi koje klub ima i iskreno rečeno ne volim zonu komfora, već suprotno. Tako se uvijek dolazi do sjajnih stvari. Uvjeren sam da će se na proljeće gledati nešto drugačija Rijeka. U svakom slučaju puno pozitivnija - rekao je Jakirović koji je tijekom karijere, u Hrvatskoj, radio u Sesvetama, a potom od 2018. do 2020. godine u prvoligašu Gorici.

Foto: HNK Rijeka

- Naravno da nas sve zajedno čeka težak posao. Problemi se znaju i oni se moraju rješavati. Neću gledati u prošlost, ništa se od toga ne može vratiti, već idemo rješavati stvari. Uzroke znamo, a posljedica je loš plasman na ljestvici i slabi rezultati. Već sada znam da je najveći problem Rijeke fizička spremnost igrača koja nikako nije na razini - dodao je Jakirović.

