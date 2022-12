Hajduk drastično kažnjen zbog gađanja suca! Karoglanu kazna zbog izjava o Jugoslaviji...

Nakon utakmice Slaven Belupa i Hajduka najmanje se pričalo o četiri gola i onome što su pokazale obje momčadi. Buru u javnosti podignulo je suđenje Ante Čuline, ali i ispad huligana. Tijekom prvog poluvremena stolice i upaljači poletjeli su s gostujuće tribine i nažalost, odsjeli na glavi pomoćnog suca Ante Marića.

Utakmica je bila prekinuta na 20 minuta, bio je upitan nastavak susreta, ali unatoč pretrpljenom šoku i ozljedi glave, Marić je skupio hrabrost i odlučio suditi utakmicu do kraja. Prekid je na kraju kao naručen stigao domaćinima koji su uzeli bod (2-2). Hajduk se ove sezone naplaćao kazni, a kako je recidivist, ovaj put ga je dočekala najteža ove sezone zbog podivljalih pojedinaca.

Mnogi su već i zaboravili na taj susret koji se igrao 12. studenog, a nakon dvadesetak dana promišljanja, disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer sjetio se objaviti kazne. Splićani su drastično kažnjeni sa 100 tisuća kuna te uz zatvorenu sjevernu tribinu na prvoj sljedećoj utakmici na Poljudu. To je ona protiv Šibenika 21. siječnja.

- HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom igranja prve naredne prvenstvene utakmice SuperSport HNL-a ili SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na svom igralištu bez nazočnosti gledatelja na sjevernoj tribini stadiona Poljud te novčanom kaznom u iznosu od 100.000 kuna., na temelju odredbe članka 39. st. 1. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Na prvenstvenoj utakmici 17. kola SuperSport HNL odigranoj 12. studenog 2022. godine u Koprivnici između NK Slaven Belupo i HNK Hajduk gostujuća skupina "Torcida" (1200 pripadnika), smještena na južnom dijelu zapadne tribine u prostoru cijeloga "C" sektora, u 36. je minuti prilikom prekida igre uvjetovane sudačkom odlukom, počela bacati više otkinutih sjedalica, polupraznih plastičnih čaša te sitnih predmeta na prostor terena za igru te je tom prilikom pogođen u glavu pomoćni sudac Anto Marić, i to prvi puta s upaljačem te odmah nakon toga s otkinutom plastičnom sjedalicom. U trenutku kada je pogođen, sudac se nalazio ispred službenih klupa domaćeg kluba te je zbog navedenog incidenta igra prekinuta u trajanju od 10 minuta, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 67. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Nadalje, u 86. minuti navijačka skupina "Torcida" uzvikuje "Cigane, Cigane" kod sudačke odluke, čime je počinjen prekršaj iz članka 88. Disciplinskog pravilnika HNS - piše u priopćenju.

Hajduk je klub koji redovito puni blagajnu HNS-a. Samo ove sezone su platili 397 tisuća kuna, od toga dvaput 100 tisuća ili više. Ova je, pak, najrigoroznija kada uzmemo u obzir i zatvorenu tribinu.

U novčanika u blagajnu HNS-a će i novci trenera Hajduka Mislava Karoglana zbog izjava 'Mislim da se sudac izgubio, a da u jednom takvom tendencioznom suđenju, a ne tražim alibi za primljene golove, ovo malo podsjeća na Jugoslaviju u ono vrijeme'.

- Mislav Karlogan (trener Hajduka) kažnjen je novčanom kaznom u visini od 5.000 kuna na temelju članka 84. st. 1 Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog toga što je nakon prvenstvene utakmice 17. kola SuperSport HNL između NK Slaven Belupo i HNK Hajduk, odigrane 12. studenoga 2022. godine, javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika.

I nije jedini. Šef sudaca Bruno Marić odgovorio je Karoglanu pa je i on 'popio' kaznu. Morat će platiti sedam tisuća kuna.

- Gospodin Karoglan je '82. godište, on nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji. To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u bivšoj Jugoslaviji kad je taj isti sudac donio pogrešnu odluku u njegovu korist protiv Varaždina. To je licemjerstvo, huškanje, populističke izjave u kojima traži alibi za svoj neuspjeh - rekao je tada Marić, ispostavit će se, najskuplje rečenice u njegovom životu.

Zbog propusta u organizaciji, kaznu je dobio i Slaven Belupo.

- NK Slaven Belupo kažnjen je novčanom kaznom od 20.000 kuna jer su nakon završetka prvenstvene utakmice 17. kola SuperSport HNL odigranoj 12. studenog 2022. godine u Koprivnici između NK Slaven Belupo i HNK Hajduk, prilikom izlaska sudaca s terena na ulazu u tunel, navijači smješteni na središnjem dijelu zapadne tribine gađali suce plastičnim čašama s pićem i vrijeđali raznim povicima, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 67. st. 1., u svezi st. 4. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS.

Popriličan iznos morat će platiti i Riječani zbog bakljade na utakmici protiv Dinama.

- HNK Rijeka kažnjen je jedinstvenom novčanom kaznom od 45.000 kuna, na temelju odredbe članka 39. st. 1. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Na prvenstvenoj utakmici 17. kola SuperSport HNL odigranoj 13. studenog 2022. godine u Rijeci između HNK Rijeka i GNK Dinamo, od 59. do 64. minute domaća navijačka skupina Armada na sjevernoj je tribini upalila devetnaest baklji, od kojih je petnaest ugašeno na tribini dok su četiri baklje bačene u teren za igru, uslijed čega je došlo do prekida igre u trajanju od dvije minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 67. st. 1., u svezi st. 4. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS. Nadalje, u 73. minuti dio domaće navijačke skupine Armada smješten na istočnoj tribini u nekoliko je navrata skandirao gostujućem igraču s brojem 11 Emreliju Mahiru: „Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 88. Disciplinskog pravilnika HNS-a.

