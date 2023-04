Jakirović: S pravom smo danas tu gdje jesmo, već se traže karte za Hajduk. Čanadi: Ljut sam...

Nogometaši Rijeke su u sadržajnoj utakmici 28. kola HNL-a pobijedili Šibenik 1-0 golom Matije Frigana. Rijeka je odigrala sjajno prvo i dobar dio drugog poluvremena pa Šibeniku pred kraj dopustila neke polušanse.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sergej Jakirović u globalu može biti zadovoljan što je i iskazao nakon utakmice.

- Čestitao bih i jednima i drugima na dobroj igri. Da smo uspjeli postići pogodak u prvom poluvremenu bi nam bilo lakše. Šibenik je u nastavku bacio sve u napad, postojala je bojazan da ćemo dobiti gol nakon posljednje utakmice, a svakako valja pohvaliti i Labrovića koji je imao dvije fenomenalne obrane - rekao je Jakirović pa nastavio:

- Bili smo 15 bodova udaljeni od Osijeka prije početka proljetnog dijela, ali mi smo danas s pravom tu gdje jesmo, iako valja reći kako je i slabija forma Osijeka tome kumovala. Frigan? On svakodnevno naporno radi. Vraća mu se, on je primjer i ostalim mladićima. Mi smo se okrenuli mladima, zato i osciliramo te još uvijek ne znamo rutinski privesti utakmicu kraju, za njih je svaka utakmica iskustvo. Još jednom im čestitam na sjajnoj utakmici i pobjedi.

Slijedi veliki derbi protiv Hajduka.

- Veliki je rivalitet, to svi znamo. I prije ove utakmice su se tražile karte za Jadranski derbi. Potrudit ćemo se doći do pobjede kako bismo razveselili naše navijače.

Gostujući trener Damir Čanadi nije imao razloga za zadovoljstvo. Nakon pobjede nad Dinamom, očekivao je više protiv Rijeke.

- Moram priznati da sam malo ljut. Slabo smo krenuli, tek nakon 20 minuta smo se malo stabilizirali, dok smo u drugom poluvremenu s nekoliko promjena bili puno bolji. Izuzev prilike koju smo im mi ‘namjestili’, mislim da nisu mogli doći do šanse za gol. Ponavljam, malo me to ljuti, mislim da smo danas mogli uzeti barem bod, imali smo dva zicera u nastavku…

Je li se osjetila utakmica protiv Dinama?

- Osjetilo se, naročito u sredini. Đira i Čanađija nisu mogli odigrati svih 90 minuta. No, do kraja utakmice smo bili u igri, ali si ne smijemo dopustiti ovakav pogodak, možemo sami sebe za nos uštipnuti zbog ovog poraza.

Šibeniku slijedi možda i najbitnija utakmica sezone, ako izuzmemo finale Kupa. Sudar s Goricom za ostanak u HNL-u.

- Današnja utakmica nije najvažnija, baš kao ni ona koja dolazi, već jedna od osam najvažnijih koje su pred nama. Pozitivni smo, vjerujemo da ćemo ispuniti svoj cilj.

Najčitaniji članci