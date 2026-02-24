Jakirović se vratio pobjedama: Hull u spektaklu srušio Derby

U vrlo važnoj utakmici za plasman u doigravanje engleskog Championshipa, Hull City pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića prekinuo je niz loših rezultata i na svom MKM stadionu svladao izravnog konkurenta Derby County 4-2. Pobjeda je vratila prijeko potrebno samopouzdanje u momčad hrvatskog trenera nakon tri uzastopna poraza.

Derby je u Hull stigao kao momčad koja je povijesno bila prava crna mačka za domaćine. Naime, Hull nije znao za pobjedu u posljednjih šest međusobnih ligaških dvoboja, a u tom je periodu izgubio pet puta, uključujući i prvi dio sezone u studenom. Štoviše, Derby je slavio u posljednja dva gostovanja na MKM stadionu, oba puta minimalnim rezultatom 1-0.

Jakirovićeva momčad u susret je ušla nakon dva uzastopna domaća poraza u ligi i teškog ispadanja iz FA kupa od Chelseaja, stoga je pritisak bio ogroman. S druge strane, gosti su bili neporaženi u posljednjih 11 ligaških utakmica igranih sredinom tjedna, što je pobjedu Hulla činilo još vrjednijom.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Callum Elder zabio je autogol za vodstvo Hulla u devetoj minuti, izjednačio je Craig Forsyth u 17. minuti. Pred odmor, u 39. minuti, Oliver McBurine je još jednom vratio prednost "tigrovima" koju je u 42. poništio Sammie Szmodics. U završnih 15 minuta Hull je dodao gas i došao do pobjede preko Johna Egana (75.) i Lewisa Koumasa (84. minuta).

Napadački dvojac Oliver McBurnie i Joe Gelhardt, koji su zajedno zabili više od 20 golova ove sezone, bili su nerješiva enigma za obranu gostiju. Čak je i golman Ivor Pandur, koji je bio na meti kritika nakon pogreške u prošlom porazu od Derbyja, djelovao sigurno i bio čvrst oslonac momčadi.

Ova pobjeda ima golemu težinu. Osim što je prekinula negativnu seriju i utišala kritičare, donijela je Hull Cityju ključna tri boda u izravnoj borbi protiv momčadi koja im puše za vratom. "Tigrovi" su se ovom golijadom učvrstili na petom mjestu ljestvice s 57 bodova, stvorivši tako osjetniju prednost ispred pratnje. Derby je, s druge strane, ostao na osmoj poziciji, a ovaj ih je poraz udaljio od toliko željenog doigravanja i pokazao da će se za posljednja mjesta voditi bespoštedna borba do samog kraja prvenstva.