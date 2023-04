Jakirović uoči Slavena: Termin utakmice idealan je za grah

Slaven Belupo i Rijeka na Praznik rada u ponedjeljak (18:10) zaključit će 32. kolo HNL-a. Borba je to i za Europu u kojoj Riječani imaju tri boda više.

- Termin utakmice je odličan za grah - našalio se trener Rijeke Sergej Jakirović.

- Ma, ne utječe to ništa posebno na pripremu, mi smo profesionalci. Nadam se da će dosta ljudi doći pogledati ovu utakmicu, jedna i druga momčad to zaslužuju. Ostalo je pet kola do kraja i sada imamo tri susreta s momčadima koje konkuriraju za treće i četvrto mjesto. Imamo teškog protivnika i ozbiljan posao. Nadam se da ćemo srušiti neugodnu tradiciju po nas. Sve što osvojimo u Koprivnici, za nas bi bilo super. Slaven nam se ne bi približio i nadam se ta će tako i biti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Slaven je Rijeku nadigrao u sve tri utakmice ove sezone, da čovjek na povjeruje...

- To je stvarno nevjerojatno. Kad pobjeđuju, pobjeđuju s jednim golom razlike te inače primaju malo golova. No, u nekoliko utakmica dobili su ih jako puno. To drastično mijenja sliku. Bez obzira na to imaju samo četiri boda manje od nas, čvrsta su i kompaktna momčad koju je teško probiti. Vidjet ćemo tko će im biti na dispoziciji, užurbani ritam ostavlja traga.

Najčitaniji članci