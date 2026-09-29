Jakirović usred sjajne sezone u Premier ligi došao u Međimurje, evo i zašto. Svi su tražili fotku

Sergej Jakirović, trener Hulla jučer je pratio utakmicu Hrvatske i Francuske U-19, posebnu i zbog činjenice da za hrvatsku reprezentaciju nastupa njegov sin Leon Jakirović, član Intera. Bivši nogometaš i trener privukao je pažnju brojnih gledatelja u Međimurju koji su ga prepoznali i poželjeli fotografiju za uspomenu.

- Susret na tribinama tako je mnogima ostao u lijepom sjećanju, a Jakirović je još jednom pokazao pristupačnost i spremnost za kratki susret s navijačima i ljubiteljima sporta - ističe Međimurska sportska mreža.

Jakirovića je uhvatila i kamera MaxSporta kako nešto razgovara s poznatim menadžerom Andyjem Barom.

Susret Hrvaske i Francuske završio je 2-1 za Francuze.

Inače, Sergej Jakirović apsolutni je hit u Premier ligi i reprezentativnu pauzu iskoristio ja za povratak kući. Hullov trener ponio je nagradu za trenera mjeseca, a njegova momčad nakon pet kola ima već velikih osam bodova.