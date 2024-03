Jakirović: VAR afera? Suci su pod pritiskom kao i svi mi, ali nijedan klub nije teško oštećen

U Maksimiru su opet - vrlo zanimljivi dani. Dinamo se sprema za prve demokratske izbore koji će se održati u subotu, dok nogometaši Sergeja Jakirovića "brinu" o nedjelji i gostovanju kod Osijeka. Tijekom današnjeg dana pred Dinamovim stadionom se održavaju novi radovi, ispred zapadne tribine slaže se biračko mjesto na kojem će članovi kluba sutra moći dati svoj glas, odlučiti se za Zajecovu listu "Dinamovo proljeće" ili Barićevu "Dinamo iznad svih".

Pokretanje videa... 00:49 slavlje u dinamovoj svlačionici | Video: GNK Dinamo

- Stanje u momčadi je dobro, Brodić je malo virozan, svi ostali su dobro. Osjećamo umor nakon utakmice, ali je lakše nakon pobjede. I onda je raspoloženje na nivou. Imamo zahtjevnu utakmicu protiv nas, Osijek igra lepršavo kod kuće, čeka nas zahtjevna utakmica. Derbiji su uvijek takvi, Osijek zabija puno golova, ali ih i prima. Moramo biti taktički odgovorni, iskontrolirati Miereza, on im daje dodatnu energiju - kaže Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Ogiwara je jučer počeo trčati, Bulat još trenira u fitnessu, osjeća se puno bolje. Ali ga još muči gležanj, kad on kaže da je spreman u glavi, kad neće osjećati bolove, onda ćemo s njima ići u još jači trening. Obojica su izvan kadra za Osijek. Promjene u sastavu? Možda napravimo jednu-dvije promjene u odnosu na momčad koja je igrala protiv Rijeke i Betisa, ali imamo dva treninga do Osijeka, odlučit ćemo se za najboljih 11.

Razmišljate li već o PAOK-u?

- Ma ne razmišljamo o tome, nema preskakanja utakmica, PAOK je tek u četvrtak. Imamo dovoljno vremena za PAOK, želimo u nedjelju složiti momčad koja može sprovesti plan koji želimo sprovesti u Osijeku. Mi uvijek idemo na pobjedu, ali respektiramo domaćina koji kod kuće igra drugačije. Trebat će nam više agresivnosti.

Već ste zaigrali protiv Osijeka u Opus Areni...

- Osobno nikad nisam pomislio da je "to - to". Kad smo igrali u Osijeku, mi smo dva dana ranije ispali u Pragu u sudačkoj nadoknadi. Evo, bilo je i negative u sudačkim nadoknadama kod nas. Ovo je drugačiji momentum, vidi se forma momčadi u uzlaznoj putanji. Prekretnica? Ne preskačemo to, okrećemo se utakmici, puno je toga pred nama sljedećih tjedana.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Malo više o Osijeku...

- Prvo moramo vidjeti u kojem će sustavu moj prijatelj Zoran Zekić izaći, mislim da ga ni on još ne zna, ha, ha. Mali Bukvić je desno opasan, Lovrić je opasan, Jurišić na lijevoj strani im puno donosi, puno toga ovisi o Nejašmiću, imaju oni dobrih igrača. Ali Mierez je referentna točka svega.

Kako gledate na ovu VAR aferu?

- Jučer je klub dao priopćenje s drugim klubovima, to je sve što ću reći. Suci su pod pritiskom, ma svi mi smo. Kod nas se više gledaju te greške, mi imamo privilegiju igranja europskih utakmica, pa i vani se griješi. I griješilo se na našu štetu. To je vani sastavni dio sporta. Kad je Švicarac protiv Betisa sudio penal za nas, bio je sedam metara dalje, pa ga je VAR ispravio.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić poručio je kako nema problema s time da snimke iz VAR sobe izlaze u javnost poslije utakmica. Kakvo je vaše stajalište oko toga?

- Ne znam kakvo je stajalište Uefe oko toga, kako rade druge zemlje. Ja se bavim pripremom momčadi, ne time. Vidim prije utakmice tko sudi, odmah znaš otprilike kakav će biti kriterij, pušta li taj sudac čvršću igru ili ne. Tako i prije europskih utakmica, uvijek želim znati kakav je kriterij suca. Ako HNS donese takvu odluku, nemam ništa protiv toga. Ne znam tko je po svim ovim snimkama pokraden, ispada da smo svi pokradeni. Ovo što izlazi, mislim da nitko nije drastično oštećen, da su uglavnom donesene pravedne odluke - završio je Jakirović.