Jakirović zainteresiran za klupu reprezentacije BiH: 'Čovjek ne može birati kad će ponuda doći'

Trener nogometaša Rijeke Sergej Jakirović izjavio je kako je zainteresiran za mjesto izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine, no i da je trenutačno angažiran u članu HNL-a do 2025. godine.

Ime trenera momčadi s Rujevice spominje se u medijima u BiH među potencijalnim nasljednicima Faruka Hadžibegića koji se s nogometnom reprezentacijom BiH razišao prošloga tjedna nakon domaćeg poraza u susretu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Luksemburga.

- Rekao bih da me zanima, ali malo je to komplicirano. Potpisao sam ugovor s Rijekom 1. prosinca koji vrijedi do kraja sezone 2025. Trebalo bi se puno stvari poklopiti da bih otišao iz Rijeke - rekao je Jakirović za TV kanal NovaBH.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pritom je dodao kako ga nitko iz Nogometnoga saveza BiH nije kontaktirao oko mogućnosti da vodi nogometnu vrstu BiH.

- Već sam izjavljivao da je to vrh trenerskog posla, da čovjek ne može birati kad će ta ponuda doći - dodao je.

Izrazio je uvjerenje kako momčad BiH ima kvalitetu za plasman na EURO sljedeće godine. Ocijenio je međutim kako nije samo odgovornost izbornika Hadžibegića što je reprezentacija te zemlje ostvarila samo jednu pobjedu u četiri susreta u skupini J.