Jakirović otkrio recept uspjeha pa dodao: Čeka nas grotlo u Solunu, pritisak od 1. sekunde...

Dinamo je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige priredio još jedno europsko čudo i s dva gola Brune Petkovića pobijedio PAOK. 'Modri' su time na domaćem terenu osigurali važnu prednost uoči uzvrata koji će se igrati za tjedan dana (četvrtak 14. ožujka) u Solunu.

- Hvala predivnoj publici na sjajnoj podršci. Držali smo se plana igre, bili stabilni, koncentrirani i agresivni. PAOK je jako dobra momčad, koja nas je nekoliko puta donijela u teška iskušenja. U tranzicijama nismo bili precizni u zadnjem dodavanju, znamo da nas čeka grotlo u uzvratu, ali nema veze, pripremit ćemo se, rekao bih i još bolje nego za ovu utakmicu. Svaka utakmica nosi iskustvo, mi se samo nadograđujemo. Kada se samo koncentrirate, lopta vas nagradi. PAOK je jako dobra momčad i moramo biti zadovoljni. - rekao je Sergej Jakirović nakon utakmice za Arenu Sport.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

PAOK u cijeloj utakmici nije imao ni jedan udarac u okvir gola kojeg je branio Ivan Nevistić. Jakir je istaknuo kako se Dinamo posebno pripremio za napade Grka.

- Pripremili smo se za njihov ofenzivni trio. Znali smo da su dobri jedan na jedan i da odlično pucaju iz vana. Par puta su to i pokušali, pa su slali lopte u prostor, ali naši su igrači to čitali. Limitirali smo im kontre i polukontre, jako smo dobro trčali nazad, a to je možda i najveći forte u njihovoj igri.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Strateg 'modrih' vjeruje kako igra hrvatskog prvaka može izgledati još bolje...

- Ima tu još mjesta za napredak, možemo biti kompaktniji, s plićim linijama, u Grčkoj moramo biti još bolji ako želimo proći! Očekujem njihov pritisak od prve sekunde, oni su u minusu dva gola i morat ćemo kontrolirat utakmicom. Kad smo na lopti ne smijemo ju dati u sredinu, to jedva čekaju, par smo se puta u to upecali - zaključio je Jakirović.