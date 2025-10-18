Jakirovića brutalno izvrijeđali: Rekao mi je 'odj**i u Hrvatsku'

Hull City Sergeja Jakirovića pobijedio je Birmingham 3-2 na gostovanju pa vezao dvije pobjede i tri utakmice bez poraza. Hull je dobrim rezultatima u zadnja tri kola skočio na deseto mjesto i od mjesta koje vode u razigravanje za Premier ligu dijele ga svega dva boda.

Isto tako, Jakirovićev pothvat nosi dodatnu težinu jer je zaustavio fantastičan niz Birminghama od 29 uzastopnih domaćih utakmica bez poraza.

No, pamtit će se i po scenama nakon susreta kada se odbio rukovati s menadžerom domaćeg sastava Chrisom Daviesom. Naime, svemu je prethodila situacija tijekom utakmice koju je pojasnio sam Jakirović.

- Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je nama upao, a zbog toga bi trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu nakon teškog prekršaja koji je pretrpio moj igrač. Upitao sam Daviesa zašto je ušao u moj tehnički prostor, a on mi je rekao da se j**em. Isto tako, neki zaštitar mi je poručio da odj**em u Hrvatsku - otkrio je Jakirović.

Zbog toga se nije htio rukovati s Daviesom.

- No, ja sam sretan zbog svega toga. Tvrda sam ja kost, nikoga se ne bojim. U ovoj zemlji pošteno radim i živim, nikad ne bih nekome rekao takvo što. Za mene je ovo bio znak nepoštovanja, pa se zato nisam htio rukovati s njime.

Ipak, menadžeru Birminghama ne zamjera.

- Cijela ta situacija je za mene katastrofa, ali u redu, velik sam ja momak, mogu se sam brinuti za sebe. Ne bih htio ništa govoriti službeno, jer to je nogomet, koji donosi emocije i stres. Volim to što u ovoj zemlji menadžeri nakon utakmice mogu skupa popiti pivo, ali ovo ću brzo zaboraviti. Uzeli smo tri boda i idemo kući.