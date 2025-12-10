Obavijesti

BIVŠI TRENER DINAMA

Jakirovićev Hull srušio je klub holivudske zvijezde, hrvatski golman sjajno obranio penal

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hull pod vodstvom Sergeja Jakirovića slavi pobjedu nad Wrexhamom 2-0! Kyle Joseph i Oliver McBurnie donijeli su pobjedu, a Ivor Pandur briljirao obranom penala

U susretu 20. kola engleskog Championshipa, Hull kojeg vodi Sergej Jakirović, je pobijedio Wrexham sa 2-0 skošivši na šesto mjesto.Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantatično obranio kazneni udarac Kiefferu Mooreu.Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta raziravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.

