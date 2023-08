Jakirović: Petković želi ostati, ali i otići. Mierez? Odličan igrač, a Livaković će braniti u četvrtak

Dinamo je u ponedjeljak obavio ekspresnu zamjenu trenera. U manje od sat vremena otišao je Igor Bišćan, a imenovan je Sergej Jakirović.

U utorak je odradio prvi trening i upoznao se s momčadi, a već u četvrtak debitira na klupi. Modri od 20 sati igraju prvi susret play-offa Europske lige protiv Sparte Prag. I dalje sve u klubu boli tragično ispadanje iz Lige prvaka od AEK-a, no moraju se okrenuti drugim ciljevima, a to je plasman u grupnu fazu Europske lige.

Jakirović je prvi put sjeo pred novinare kao trener Dinama te najavio susret s češkim prvakom.

- Zahvalio bih se Rijeci na svemu što smo napravili, svim igračima, sportskim radnicima i radnoj zajednici. Imali smo vrhunsku suradnju, naravno stvari su takve, da neočekivano morate donositi odluke, smatrao sam da moram prihvatiti ovaj izazov, ja sam za njega spreman, moramo se okrenuti novim izazovima i novom klubu. Hvala svima na porukama podrške, nemoguće je na sve odgovoriti, bilo je puno pozitivnog elana, puno podrške. Hvala upravi i Vlatki Peras što su mi dali podršku da vodim Dinamo, mislim da smo u Rijeci radili dobar posao, puno smo toga napravili, znam što sam napravio sa svojim stožerom da dođemo do ove prilike - rekao je Jakirović u uvodu.

POGLEDAJTE DINAMOVU PRESICU:

Što se može u kratkom periodu da dignete momčad na viši nivo?

- Najviše na psihološkoj strani, imali smo kvalitetan sastanak, pričamo sam sa senatorima koji su ključni, ali i mladima koji su živnuli jučer. Energija će imati glavnu ulogu, moramo biti maksimalni sutra, nisam imao vremena da skautiram Spartu, ali sam pokušao sve kako bi ih bolje upoznao. Igrao je Dinamo s njima na pripremama, pripremit ćemo se i vjerujem da ćemo pobijediti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakva je situacija s Kačavendom i Stojkovićem?

- Stojković je jučer potpisao za Dinamo, bio predstavljen i bio na treningu. Kačavenda? Radi se na tome, jučer sam imao dobar sastanak sa gospodinom Šimićem o sportskoj politici, tu volim biti involviran i upućen. Svi moramo raditi dobro za momčad, dovoditi igrače koji će raditi razliku u momčadi. Iskazali su maksimalnu susretljivost, radimo na puno toga. Kačavenda? Puno sam čitao, nisam bio u klubu. Sretan sam što je Stojković došao u Dinamo.

Dinamo je u teškoj situaciji...

- Ako ste pratili moju karijeru, život mi je oduvijek kompliciran. Govorili su mi da sam lud kad sam dolazio u Rijeku kad sam imao komfor u Zrinjskom. Ali želim izazove, to me motivira. Oko Dinama se moralo brzo djelovati, nisam htio propustiti priliku, imam puno toga za dokazati. Molim Boga da bude zdravlja igrača, ovo su kvalitetni igrači, igraju LP godinama, oni su glavni glumci. Mi smo njima servis.

U Ateni su poslije poraza igrača potonuli, u kakvom je stanju momčad?

- Što sam pričao, u dobrom su stanju. Ovo je novi šok, nova metla. Komunicirao sam s igračima, imam svoje postulate, to mi je važno. Nema alibija, zanima me učinak na terenu. Tu sve kreće i završava. Za mene je Dinamo najbolji klub zadnjih 20 godina, svi igrači žele doći ovdje, to je normalno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Brinu li vas odlasci brojnih ključnih igrača?

- Nije me strah, igrao se nogomet i dok su bili tu. Oni su tu s nama, vodim se kao da će biti s nama još dugo. Postavio sam se kao da su tu s nama, svi trebaju igrati, kad se dogodi - dogodit će se. Znam da su dugo u klubu, imaju ciljeve i izazove, trebaju im - doći će novi dečki. S tim se vodim, ovo je razdoblje tranzicije. Zato moramo dovoditi potentne igrače poput Stojkovića. Da, računam da Livaković brani sutra.

Koji su vaši trenerski postulati?

- Sa mnom uvijek znaju igrači na čemu su, otvoren sam za sve. Svi su mi važni, kroz trening ćemo nešto raditi i ispravljati, nemamo puno vremena. Većinom je tu regeneracija, ali ozbiljnost i disciplina, na tome inzistiram. Nisam ja to izmislio, to je tako. BBB? Naravno da sam svjestan koliko su nam važni, očekujem ih u velikom broju, da nam budu 12. igrač, trebamo njihov impuls.

Potencijalna pojačanja?

- Ne znam što je bilo prije, čitao sam kao i vi. Prijelazni rok traje, radimo maksimalno, vjerujem da ćemo dovesti još dva-tri igrača. Ovisi i o tome tko će otići.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mierez?

- To ćete pitati sportski sektor, ako ćemo o Petkoviću, volio bih da ostane, pričao sam s njim. Svjestan sam njegovih želja, on bi i ostao i išao, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ali Mierez je odličan igrač, svatko bi ga volio u momčadi.

Početni sastav za Spartu?

- Imam ideju kako bi trebali istrčati, nećemo puno "čačkati", nema potrebe. Moramo imati još neki plan u slučaju energetske potrošnje, Stojković je u konkurenciji, neću reći sastav nikad. Bit će u konkurenciji, sigurno. Malo o Sparti? Igraju 3-4-3 ili 5-4-1 ovisi o situaciji, dosta se povlače, prijete iz bloka. Imam ideju, danas ćemo još probat prenijeti igrači u teoriji kako bi ih ugrozili, imaju par dobrih pojedinaca, pogotovo taj kapetan Krejči, imaju dobra krila Haraslina i Birmančevića, ali imaju i mana.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Na kojoj poziciji najviše vidite Luku Stojkovića?

- U nedjelju sam igrao protiv Lokomotive, i Stojković je promijenio tri pozicije. Bio desetka, igrao na oba krila. Imao je slobodu, neka igra kao i tamo, mlad je i odličan igrač, može donijeti kvalitetu u našoj momčadi.

Na kojim pozicijama tražite pojačanja?

- Treba nam stoper, možda još jedan vezni, možda napadač. Ako će Ristovski biti stoper, treba nam i desni bek. Ali to su goruće pozicije u smislu rotacija, ali treba biti kvaliteta. Bivši igrači Rijeke? Ma nema smisla o tome pričati. Napravili smo tamo dobar posao, vidjet ćemo što će budućnosti donijeti.

Hajduk?

- Jesu li nedostižni? Pa tek je počelo prvenstvo, ovo je maraton. Znate gdje sam došao u Rijeku, što smo sve stigli. Mi moramo početi pobjeđivati, uhvatiti priključak za njima. Nama su ozbiljni, vidi se po rezultatima, uigrali su se. No, ja sam uvjeren da ćemo mi biti prvaci.

Deni Jurić out je do kraja jeseni, a Martin Baturina?

- Ma spreman je kao čigra! - završio je Jakirović.

POGLEDAJTE VIDEO: PRELAZAK JAKIROVIĆA U DINAMO JE IZDAJA