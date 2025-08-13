Jakobušić: 'Da sam ja ostao, Perišić ne bi otišao iz Hajduka'

Hajduk je u travnju prošle godine, u kaotičnom trenutku, nakon oproštaja od naslova prvaka i nereda na Poljudu nakon ispadanja od Dinama iz polufinala Kupa, smijenio predsjednika Lukšu Jakobušića. Povukao se iz javnosti i odbio je iznijeti svoju verziju priče.

Pokretanje videa... 00:34 Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prije nekoliko dana na Poljudu je održana Glavna skupština Hajduka, a najspominjanije ime bio je upravo bivši predsjednik. Udruga Naš Hajduk, odnosno Jerko Marinić-Kragić, kritizirala ga je zbog lošeg poslovanja i minusa od 10,74 milijuna eura koji je zabilježen za 2024. godinu. Nakon šutnje duge 15 mjeseci, Jakobušić je dao intervju za Dalmatinski portal i progovorio o brojnim temama. Za početak o optužbama za loše poslovanje. Otkrio je i kako je prije smjene dogovorio transfer Rokasa Pukštasa za 12 milijuna eura, ali to je na kraju propalo. Američki nogometaš od tada je u konstantnom padu.

Split: Mislav Karoglan predstavljen je kao novi trener Hajduka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Skupština je mjesto na kojemu se i treba razgovarati o svim pitanjima, a on je službeno izabran za predstavnika i atraktivan je zbog svoje karijere tako da tu ne vidim ništa osobno, ali izgleda mi da se vraćanjem na predsjednika uprave koji je smijenjen u travnju 2024. željelo maknuti fokus s onog što se događalo u proteklom periodu. Uvijek sam otvoren za razgovor i objašnjenja, ali nitko me od službenih tijela od tada nikad nije tražio. Ponovit ću ono što je poznato i na koncu odobreno od strane NO-a. U zimskom prijelaznom roku smo doveli Kleinheislera, Brekala i Perišića te se dogovorili da nećemo prodavati nikoga kako bi kao klub stvorili sve preduvjete da napokon osvojimo titulu, s obzirom na to da smo bili prvi put nakon dugo godina jesenski prvaci. Prije moje smjene dogovorili smo transfer Rokasa Pukštasa za minimalno 12 milijuna eura plus bonusi na ljeto, o čemu postoji i pisani zapisnik NO-a. Realizirali smo Vuškovića što je, usprkos računovodstvenoj odgodi, donijelo potrebni prihod jer Hajduk ne živi godinu dana. Mogu razumjeti kritike, drugačije poglede i stajališta, na koncu i smijenjen sam jer su ljudi u tadašnjem NO-u i ja drugačije gledali na stvari. To je legitimno, no koliko god sam subjektivan, smatram da je spominjanje mene u negativnom kontekstu 2024. godine, u kojoj sam vodio klub tri mjeseca, u najmanju ruku nepošteno - kazao je Jakobušić.

Otkrio je Jakobušić da bi otišao iz kluba i da su osvojili naslov prvaka.

- Na dan famozne utakmice s Rijekom, prvi put u mandatu mi je uskraćena suglasnost. Radilo se o kapetanu Lovri Kaliniću. Čak nije bilo nešto strateški, ali sam procijenio da je za nastavak prvenstva i atmosferu u svlačionici to ključno. Uz iznenađenje cijele Uprave i sportskog direktora, nakon iscrpne argumentacije pred NO-om i nedavanja suglasnosti, izjavio sam da odlazim odmah nakon tekuće sezone (30. svibnja) i naveo razlog – miješanje u rad Uprave. Znao sam da neće stati. To sam tražio da se stavi u zapisniku NO-a i u arhivi je. To je bilo pokazivanje mišića s njihove strane, htio sam prekinuti tu trakavicu jer sam vidio da nema tu uspjeha. Iako smo uspjeli. Ali nema onog najvrjednijeg trofeja koji bi došao kao kruna rada. Za trofej je bitno da se SVI (velikim slovima stavite) drže zajedno. Tako je u obitelji, firmi, klubu. S obzirom na to da su izjavili da su od rujna bili u potrazi za novim predsjednikom, dosta sam se i održao, više od sedam mjeseci. Otišao bih i da smo osvojili naslov.

Split: Ivan Perišić potpisao za Hajduk | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bivši predsjednik uspio je vratiti u klub Ivana Perišića, ali ta priča neslavno je završila njegovim odlaskom nakon svega sedam mjeseci. Sada briljira u dresu PSV-a s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

- Ivana Perišića sam od svog dolaska u klub pokušavao vrbovati i on je bio poprilično hladan. Možda je ljepša riječ realan. Međutim, Livajamanijom i posebno dolaskom Nikole Kalinića i on je bio sve mekši. Činjenica je da smo u sklopu razgovora oko Vuškovića s Tottenhamom imali razgovore i o njegovom dolasku u Hajduk prije ozljede. Siguran sam da bi održao riječ i došao u siječnju i da se nije ozlijedio. Imao je jedan uvjet - da dolazi za 0 eura i da odlazi za 0 eura. Kako je Tottenham inzistirao na nekom bonusu za rezultatski uspjeh kluba, stavljena je klauzula koju je rekao on platiti ako neće neki drugi klub prilikom odlaska s Poljuda. Moj dogovor s njime je bio da dolazi na godinu i pol najmanje, ali smo stavili klauzule da može otići u svim prijelaznim rokovima. Razlog su česte promjene u Hajduku i njegova ozljeda. Napominjem da bi on dobivao plaću jedino ako bi Hajduk igrao Europu. Neću ulaziti u kasnije razgovore i događanja oko njegovog statusa, ali da sam bio u klubu, siguran sam da on ne bi otišao - rekao je Jakobušić.

Najveći uspjeh Jakobušićeva mandata je što je uspio dovesti Marka Livaju koji je postao ikona kluba i najbolji igrač.

- Jasno vam je da sam od početka imao isti modus operandi oko velikih igračkih imena iz našeg podneblja, tako da to sigurno nije bio PR. Marko, najbolja stvar koja se dogodila Hajduku, došao je na stisak ruke na dva mjeseca, ali je ostao jer je našao sebe i jer je vjerovao. Žao mi je kako je ovo s Ivanom završilo. I radi njega i radi Hajduka u konačnici. On je drugačija osoba i njegov životni put ga je formirao. Nije on laka osoba, ali tko je... Nisam ni ja. Marko Livaja je obilježio današnji Hajduk. Da smo samo to napravili u mandatu – dosta smo napravili. Marko je poseban. U svakom pogledu. Nije lako s njim, a još je teže bez njega. Naš odnos je išao od toga da mi se nije javio na telefon do toga da mi danas čestita rođendan. I Božić. Nisam siguran da svoj rodbini čestita. Da moram u bilo koju životnu bitku – njega bih volio uz sebe. Najviše govori kad ne govori.