Jakobušić: Ispričavam se sucu, a Bruno Marić nema kredibilitet. Sad je na potezu Marijan Kustić

Ponukan sve većim pritiskom navijača da se oglasi nakon incidenta u Koprivnici i svega što se događalo tijekom te utakmice, s naglaskom na suđenje, oglasio se i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Ne možda kako bi to javnost očekivala, na press konferenciji, nego je izabrao medije kojima je prenio svoje stavove. Tako je u izjavi za Dalmatinski portal uputio ispriku sucu Anti Mariću:

- Prije svega, treba krenuti od nas samih i ispričati se sucu Anti Mariću, što smo sportski direktor i ja napravili odmah nakon utakmice. Osuđujem bilo koji oblik nasilja i govora mržnje i ne postoji opravdanje za fizički napad na bilo koga. Morat ćemo svi skupa jače poraditi na tome kako se takve stvari više ne bi događale.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Villarreal

Osvrnuo se Jakobušić i na izjave trenera Mislava Karoglana "suđenje je bilo tendeciozno, podsjećalo je na Jugoslaviju u ono vrijeme".

- Karoglanova izjava je u afektu, riječ "Jugoslavija" je koristio kao metaforu. Ne moraš biti rođen u vremenu na koji se ta metafora odnosi da bi je koristio.

Najviše je prostora dobio za komentar suđenja:

- Činjenica je da je Hajduk posljednja dva mjeseca talac vlastite snažne reputacije u javnosti, koja dovodi do toga da se nakon svake naše utakmice priča o suđenju. Sudački eksperti i Komisija nisu dosljedni, što zbunjuje javnost, nas u nogometu, ali i same suce. Bilo je situacija koje su išle nama u korist i u štetu, međutim, Hajduku nikad neće odgovarati ništa što nije pošteno. Mi želimo pošteno suđenje za sve klubove na svim razinama. Želim vjerovati da je bio splet okolnosti i izolirani slučaj, ali je opći dojam nakon ovog dijela sezone da suđenje nije bilo dobro. Ne nama, nego svima skupa.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Prokomentirao je Jakobušić i istup Brune Marića.

- Nisam siguran je li ovo i stav Hrvatskog nogometnog saveza. Marić je izašao izvan svojih okvira i komentirao je stvari koje nisu u njegovoj domeni. Izdigao se iznad svoje funkcije. Ako je način na koji je to napravio ujedno i stav HNS-a, onda imamo puno veći problem. Već smo se ranije očitovali vezano za svu nelogičnost i nedosljednost u delegiranju sudaca. Nisam siguran da nakon ovog istupa Marić više može biti predsjednik Komisija sudaca, ali siguran sam da nema kredibilitet. Ovo je sada u domeni predsjednika HNS-a Marijana Kustića, siguran sam da je i on zainteresiran da se priča o nogometu, a ne o suđenju. Njegova je odgovornost najveća jer, za razliku od nas, može mijenjati stvari.

- Jedna od naših ideja je bila i strani povjerenik, a ne samo strani suci. To se može promatrati u kontekstu poraza svih nas koji smo u nogometu, ali ako je to prijelazno rješenje, nema razloga da se ne ide u tom smjeru. Odgovornost onih koji vode je da osiguraju pošteno natjecanje. Bitno je da nema namjere i da ljudi nisu opterećeni, a mi trenutno u vodstvu sudaca imamo ljude koji predstavljaju opterećenje za proces i sustav. Već u startu imamo negativnu percepciju i sve se gleda kroz povećalo. To je problem i njima i nama. Ovdje se ne radi samo o problemu tekuće sezone, već kulminaciji nakon 20 godina nepovjerenja, a sve skupa se događa jer je Hajduk blizu. Činjenica je da Hajduka nema u HNS-u i ovo je samo posljedica, uzroci su negdje drugo – kazao je Jakobušić i dodao:

- Koliko je Hajduk zanimljiv, govori činjenica da jedan dobar stručnjak, trener Dinama, gospodin Čačić, nakon svake utakmice u Europi i HNL-u spominje Hajduk na vrlo inteligentan način, motivirajući svoje igrače. Spominjanjem Hajduka motivira ne samo svoje igrače, nego i širu Dinamovu javnost.

Na pitanje o budućnosti trenera Karoglana Jakobušić je kazao:

- Imamo sad dovoljno vremena za analizirati, ne samo igrače i stručni stožer, već i svoje odluke. Bili smo fokusirani na utakmice, a sad nam predstoji razdoblje analize sportskog direktora i mene, u što ćemo uključiti i Mislava, koji je s nama od početka. Sljedećih 20 dana sigurno nikakvu odluku nećemo donijeti, a nakon detaljne analize ćemo imati konačno rješenje - kazao je Jakobušić.

