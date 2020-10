Jakobušić nakon Istre: Sreća da nije bilo prijenosa na televiziji

Nismo mi ni nekvalitetni, ni loši, ali smo u lošem momentu, nije to to. Što se tiče treninga i rada sve izgleda dobro i to je neki poticaj za dalje, ići naprijed, rekao je Vukas nakon poraza od Istre

<p>Trener Hajduka <strong>Hari Vukas </strong>nakon poraza u Puli kazao je kako već duže vremena neke stvari ne štimaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk predstavio Lukšu Jakobušića</strong></p><p> - Nažalost izgubili smo utakmicu, bolje rečeno da nismo u pravom momentu već duže vremena i ništa ne štima. Iako, moram se vratiti na proteklo razdoblje od 15 dana od Šibenika, momci su jako dobro trenirali, nemam stvarno nikakve zamjerke, sve je dobro izgledalo. Na žalost nismo to uspjeli pretočiti na teren, u prvom dijelu opet smo se tražili, bilo je jako loših kretnji bez lopte, a ovako čvrstu i agresivnu obranu možeš razbiti samo kretnjama bez lopte i pronalascima slobodnih igrača u međuprostoru.</p><p>- Nažalost, nismo to radili. Prvo poluvrijeme Istra je imala puno ozbiljnije prilike, u drugo poluvrijeme mi smo izašli konkretnije, kontrolirali smo utakmicu, imali smo i taj penal koji nismo iskoristili, i iz jedne gužve smo dobili gol i na žalost izgubili utakmicu. Treba prespavati noć, vidjeti, izanalizirati, ali moramo puno bolji biti - kazao je Vukas.</p><p>Hajduk je u seriji od tri prvenstvena poraza, a sada im dolazi <strong>Osijek</strong>.</p><p>- U sportu imaš pobjede i poraze, kad pobjeđuješ sve je dobro, ali kad ne ide, moraš naći razloge i nešto okrenuti. Tako ćemo i mi, nešto ćemo pokušati okrenuti, nismo mi ni nekvalitetni, ni loši, ali smo u lošem momentu, nije to to. Ponavljam, što se tiče treninga i rada sve izgleda dobro i to je neki poticaj za dalje, ići naprijed i dobiti utakmicu.</p><p>Novi predsjednik Hajduka <strong>Lukša Jakobušić </strong>bio je vrlo kratak, ali jasan.</p><p>- Čestitam domaćinu na pobjedi, sreća da nije bilo prijenosa. Mislio sam da ću imati malo više vremena. Kad započnete na teži način, na kraju sve bude dobro - rekao je.</p>