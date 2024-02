U izvanrednim vijestima Hajduk objavio sve snimke iz VAR sobe: 'Neka se očituju Kustić i Marić'

Hajduk nije zadovoljan ni ishodom ni tijekom utakmice u Varaždinu, a pogotovo ne sudačkim odlukama. Nisu se o tome oglašavali nakon utakmice, ali danas, kad su na vidjelo izašle sve snimke, uključujući i komunikaciju iz VAR sobe, na klupskoj televiziji emitirane su izvanredne vijesti.

Objavljene su snimke spornih trenutaka i komunikacija glavnog suca Frana Jovića s VAR sobom, gdje je sjedio sudac Ante Čuljak.

Prva situacija

Prva se dogodila u 40. minuti kada je postignut gol Varaždina koji je priznat nakon što je utvrđeno da su Marko Livaja i Luka Jelenić obostrano povlačili jedan drugoga za dres.

- Vidio sam obostrano povlačenje - govori Fran Jović, a u VAR sobi zaustavljaju snimku u kojoj se vidi da Livaja vuče za dres Jelenića.

- Fran, potvrđujem ti odluku.

Druga situacija

Druga u 61. minuti kada je Hajduk tražio kazneni udarac zbog igranja rukom igrača Varaždina u kaznenom prostoru.

- Igrao je rukom, ali to nije kažnjiva ruka - govore suci u VAR sobi i gledaju potencijalni faul Lusavca na Mikanoviću, nekoliko sekundi nakon potencijalne ruke. No Joviću to nije sporno.

- Dajte mi ruku pogledajte, faul nije bio, to nije ništ' bilo, start na loptu, ovo prije me zanima - priča Jović s terena.

- Šta si vidio kod starta?

- Ma start je čist, to nitko ni ne traži - odgovara Jović, potvrđujući da je igračima Hajduka sporna jedino ruka.

- Ruke ima, ali Pukštas ima ruke na njegovim leđima, kužiš me? I tu dolazi do kontakta, ništa, provjera završena - odgovaraju u VAR sobi.

Treća situacija

Zadnja snimka je iz 78. minute, kada nije priznat gola Marka Livaje zbog zaleđa Uremovića u začetku akcije.

- Možda je Marko utjecao, ali mislim da nije - priča Jović, misleći na Livaju i tu je u pravu.

- Jako nam je kompleksno, morat ćete čekati. Igrač (Uremović) koji je odigrao glavom je možda u zaleđu - javljaju iz VAR sobe.

Na terenu je u tom trenutku gužva.

- Offside provjeravaju, ne faul. Evo, sad mi javljaju da je sustav pao - objašnjava Jović igračima na terenu.

Provjera traje.

- Daj mi jedinicu. OK, tu nema ništa. Daj peticu. Spremi sliku - rade u VAR-u.

- Je li se digao sustav, barem - nestrpljiv je i Jović.

- Brzi ćemo biti - odgovara Anto Marić, još jednom je pogledao kadar.

- Fran, Fran. Zaleđe je - završila je provjera.

Nakon što su snimke procurile u javnost, Hajduk je zatražio žurno očitovanje predsjednika HNS-a Marijana Kustića i predsjednika sudačke komisije Bruna Marića u kojima navode kako VAR soba nije mogla utvrditi da je Uremović doista bio u zaleđu, kao i pojašnjenje što se dogodilo u akciji koja je prethodila golu Varaždina.

"Poštovani gospodine Mariću, u javnost su dana 27. veljače 2024. godine puštene snimke iz kojih je razvidno da VAR soba na utakmici 24. kola Varaždin Hajduk nije mogla utvrditi da se igrač Hajduka Filip Uremović u 78. minuti nalazio u zaleđu, a što navode i sami VAR suci u svojoj komunikaciji na temelju dostupnih snimki. Slijedom navedenoga molimo žurno objašnjenje na temelju čega je promijenjena odluka glavnog sudca utakmice Frana Jovića, kojom je već priznat gol Marka Livaje za vodstvo Hajduka. Molimo žurno pojašnjenje i za intervenciju kod postignutog pogotka Varaždina u 40. minuti i situacije iz 61. minute, u kojoj je vidljivo da igrač Varaždina u duelu s igračem Hajduka Pukštasom dotiče loptu rukom. S obzirom da je u javnost puštena komunikacija sva tri sporna detalja molimo vaše što hitnije očitovanje kao predsjednika sudačke komisije"

Poštovani gospodine Kustić, u javnost su 27. veljače 2024. puštene snimke komunikacija sudaca iz VAR sobe susreta 24. kola između Varaždina i Hajduka. Primite na znanje da smo zatražili službeno očitovanje predsjednika sudačke komisije HNS-a Bruna Marića te od vas očekujemo, a s obzorom na nejedinstvenost komisije u prehodanim kolima i očigledne nepravilnosti koje mogu utjecati na regularnost natjecanja, da poduzmete radnje koje su u ovlasti predsjednika HNS-a.