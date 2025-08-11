Obavijesti

OSVOJILA ZLATO NA EP-U PLUS+

Jana Koščak za 24sata: Baka će mi pripremiti najdraže jelo. Na OI-ju cilj mi je medalja...

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Pixsell/Instagram

Odmah je zvala i pitala što da mi skuha za nagradu, govori sedmobojka, zlatna s juniorskog EP-a. Jana, sportsko čudo iz Varaždina, upisala je Kineziološki fakultet

Uf, kakav miks emocija! Baš je bilo zanimljivo. Na kraju, veliki ponos. Baš sam sretna što sam uspjela zaokružiti kolekciju, naročito nakon peha i ozljede u Jeruzalemu prije dvije godine, ističe Jana Koščak za 24sata dan nakon osvajanja zlatne medalje na Europskom juniorskom prvenstvu u Finskoj.

UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...
INOZEMNI MERCATO

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu
NOVO SLAVLJE 'BILIH'

Hajduk je pred 25302 navijača stvorio brojne šanse u prvom dijelu pa u kratko vrijeme u nastavku dobio dva penala. Gorica se držala do crvenog kartona Durakovića, za Splićane je debitirao Raci

