Odmah je zvala i pitala što da mi skuha za nagradu, govori sedmobojka, zlatna s juniorskog EP-a. Jana, sportsko čudo iz Varaždina, upisala je Kineziološki fakultet
Jana Koščak za 24sata: Baka će mi pripremiti najdraže jelo. Na OI-ju cilj mi je medalja...
Uf, kakav miks emocija! Baš je bilo zanimljivo. Na kraju, veliki ponos. Baš sam sretna što sam uspjela zaokružiti kolekciju, naročito nakon peha i ozljede u Jeruzalemu prije dvije godine, ističe Jana Koščak za 24sata dan nakon osvajanja zlatne medalje na Europskom juniorskom prvenstvu u Finskoj.
