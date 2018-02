Janica: I danas me ljudi pitaju zašto se ne bih vratila skijanju

U petak će se otvoriti XXIII. Zimske olimpijske igre u Pyeongchangu, prve od Albertvillea 1994. na kojima neće biti predstavnika iz obitelji Kostelić.

Janica iza sebe ima nastupe u Naganu 1998., Salt Lake Cityju 2002. i Torinu 2006. godine. Osvojila je četiri zlata i dva srebra, postavši najuspješnija hrvatska olimpijka u povijesti.

Ivica je debitirao 2006. u Torinu sa srebrom u slalomu i kombinaciji, koje je ponovio i 2010. u Vancouveru i 2014. u Sočiju. Deset od 11 hrvatskih olimpijskih medalja na ZOI-ju pripada ovoj trofejnoj obitelji. Jedini koji je, osim njih, dospio na taj popis Riječanin je Jakov Fak koji je iznenadio svijet 2010. osvojivši broncu u biatlonu, u disciplini 10 kilometara sprint.

- Otišla sam u Nagano vrlo mlada i prvi put bez oca koji se nažalost ozljedio malo prije početka Igara, pa je to bilo jako neobično. Mislim da mi je to iskustvo iz Nagana u mnogome olakšalo da znam što očekivati od slijedećih Igara i kako da im na određeni način opuštenije pristupim, s obzirom na velika očekivanja i samu težinu važnosti koje one nose sa sobom - prisjetila se Janica prvog nastupa na Igrama 1998.

Imala je tek 16 godina i tada nitko nije mogao vjerovati da će postići tolike uspjehe.

- Naravno da nisam pomišljala na taj način o tome. Ono što sam sigurno znala je da bih htjela ostvariti nešto bolje rezultate od tih koje sam postigla u Naganu. To je, na kraju krajeva, i prirodno za svakog sportaša, uvijek pokušavaš nadmašiti ono što si već postigao. Osim ako je u pitanju prvo mjesto, onda je to teško nadmašiti jer ne postoji ništa više od toga - kaže Janica za Sport Klub.

Salt Lake City bilo je njezino najveće natjecanje u karijeri. Trijumfirala je u slalomu, veleslalomu i kombinaciji, a srebro joj je pripalo u superveleslalomu. Spust je propustila.

- S obzirom na to da sam se još oporavljala od ozljede, a kako realno nisam imala veliki potencijal da ostvarim neki vrhunski rezultat u spustu, procijenili smo da je bolje propustiti tu utrku i koncentrirati se na discipline u kojima sam imala bolje izglede. Na pitanje kako sam uspjela to što nikome nije, teško je to objasniti. Ima jedan kratki citat koji možda može objasniti kako se u sportu dolazi do rezultata, a glasi: "Sreća je logična posljedica pravilno organiziranog djelovanja". Da bismo ostvarili uspjeh, svakako nam je potrebna sreća, a da bismo imali sreće potrebno je puno i ustrajno raditi - rekla je Janica.

Nakon američkih ZOI osvojila je drugi Veliki kristalni globus pa upala u velike probleme zbog ozljede koljena. Vratila se točno na vrijeme da još jednom zabljesne u Torinu, osvojivši zlato u kombinaciji i srebro u superveleslalomu.

- Ozljede su sastavni dio sporta i mislim kako nije ništa neobično vraćati se sportu nakon njih i biti jednako uspješan kao i prije te ozljede. To je uvijek veliki motiv, vratiti se nakon ozljede tamo gdje si rezultatski bio prije nje. Sva četiri olimpijska zlata jednako su mi draga.

Nedugo nakon Torina Janica je šokirala svijet objavom kako se povlači u dobi od svega 24 godine.

- Jako je neobično da čak i danas, nakon sada već 12 godina, ljudi ponekad pitaju zašto se ne vratim skijanju. Od malena, kada sam razmišljala o tome što bih htjela postići, jedna od stvari kojima sam težila je i ta da se oprostim od natjecateljskog bavljenja sportom kada sam na vrhuncu. Procijenila sam da je možda to moj maksimum i odlučila završiti karijeru. Naravno, ima puno onih koji kažu da sam mogla još puno više, ali eto, to nikada nećemo saznati. Uvijek može više, ali mislim da ne treba biti pohlepan, a ja stvarno ne mogu biti nezadovoljna učinjenim, pa neka ostane tako kako je - objasnila je.

- Ne treba živjeti u prošlosti, na mladima svijet ostaje. Rezultati naših predstavnika u Pyeongchangu? Teško je predvidjeti bilo što unaprijed, ali vjerujem i nadam se da će, uz malo sreće, neki od sportaša iz Hrvatske i susjednih zemalja naći svoje mjesto slave pod suncem Olimpijskih igara.

Tri olimpijska zlata na jednim Igrama, to nikom prije ni poslije nje od skijašica nije uspjelo.

- Teško je predvidjeti budućnost, ali se svakako nadam da će me što prije netko prestići - zaključila je Janica Kostelić (36).

