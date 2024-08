Jao si ga konkurenciji: Anas Sharbini će u novoj sezoni igrati zajedno s Anasom Sharbinijem

Bilo je to prije deset godina. Tadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač odveo je 'vatrene' u London na prijateljsku utakmicu protiv snažne Argentine. Nije bilo Luke Modrića, Mandže i naših najboljih igrača, Kovač je izveo prošarani sastav, a u prvih 11 pojavio se Anas Sharbini.

Bila mu je to i jedna od najboljih utakmica za reprezentaciju, zabio je gol već u 11. minuti, ali ipak nismo uspjeli ostati neporaženi, Argentinci su slavili 2-1. Mislili su neki da će ga taj trenutak vinuti u visine i nadahnuti da još dodatno zabljesne njegov veliki potencijal, no nažalost, bio je to početak pada jedne obećavajuće karijere.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Sharbini se od ozbiljnog nogometa oprostio krajem 2015. godine kada ga je Matjaž Kek izbacio iz momčadi i nikada se nisu pomirili. Uredno je primao plaću sve do 2018. godine kada mu je istekao ugovor. Anas je to ljeto odradio nekoliko treninga u Grobničanu, odigrao prijateljsku utakmicu i nestao s nogometne mape. Skroz se maknuo iz nogometa sve do prije tri godine kada je odlučio potpisati za petoligaša Omišalj. Igrao je tamo s bratom Ahmadom pa su čak i prošle sezone osvojili naslov prvaka u 4. NL Zapad, ali nisu imali uvjete za plasirati se u viši razred. S krajem sezone došao je i kraj Anasove ere u Omišlju, ali ne i kraj karijere. Odlučio se u 38. godini života vratiti tamo gdje je počela njegova ljubav prema nogometu.

Bivši hrvatski reprezentativac će u novoj sezoni nastupati za NK Rječinu iz Dražica koja se natječe u 1. ŽNL, mjesta u okolici Rijeke gdje je odrastao i otišao na Kantridu kao ekstra talentirani klinac, a tamo ga je dočekalo jedno zanimljivo ime. Anas Sharbini.

Nije greška, u pitanju je njegov, kako kažu, iznimno talentirani nećak, inače sin Ahmada Sharbinija koji mu je nadjenuo ime u čast svog brata, piše Sport.com. Tek mu je 14 godina, no očito je povukao gene na oca i strica pa je već u ovoj dobi član seniorske momčadi Rječine pa će tako u novoj sezoni protivnici Rječine imati dvostruku napast u vidu Anasa Sharbinija.

Rijeka: MAXtv 1. HNL, 14. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I prava je šteta što starijeg Anasa nismo duže gledali na najvišoj razini. Definitivno je prerano završio s profesionalnim nogometom, još nekoliko godina je bilo ispred njega, ali očito je kod njega došlo do zasićenja. I šteta što je došlo do toga jer smo od tada zakinuti za pravu nogometnu romantiku koju je proizvodio ovaj nogometni čarobnjak.