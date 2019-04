Jao si ga Modeni u Perugiji, Bayern ne staje ni u Nürnbergu

Perugia - Modena 1 (nedjelja, 18 sati)

Talijansko odbojkaško prvenstvo stiglo je do polufinala, a tamo se u petoj utakmici sastaju Perugia i Modena. Dvije domaće utakmice dobila je Perugia, a na dvije gostujuće je izgubila. Modena nije loša momčad, ima tu nekoliko vrhunskih igrača kao što su Francuz Tillie, Slovenac Urnaut, pa Talijan Zajcev, dugogodišnji reprezentativac i jedan od najboljih igrača Italije... Sve je to u redu, no Perugin sastav izaziva još veći respekt jer tu su srpski reprezentativci Atanasijević i Podraščanin, Kubanac Leon, Argentinac De Ceco, Kanađanin Hoag... Uglavnom, vrhunska momčad koja ne bi smjela peti susret izgubiti.

Nürnberg - Bayern 2 (nedjelja, 17 sati)

Niko Kovač ide po ona trofeja, Kup i prvenstvo. Na ovoj utakmici neće moći računati na ozlijeđene Neuera i Robbena, no već je navikao pa se njihov izostanak neće ni osjetiti. Bayern je ove sezone pobijedio na 20 od 25 gostujućih susreta, dok Nürnberg nije pobijedio na 23 od posljednja 24 susreta. Iako je to susjedski derbi i ne treba sumnjati da će igrači Nürnberga ovo shvatiti najozbiljnije moguće, u susretima s Bayernom nemaju baš najbolju statistiku, od 15 susreta, samo su jednom uspjeli pobijediti Bayern.

Mogući sastavi:

Mathenia - Bauer, Mühl, Ewerton, Laibold - Behrens, Erras, Löwen - Pereira, Ishak, Kerk

Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Alcantara - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Burnley - Manchester City 2 (nedjelja, 15.05)

Pep Guardiola objavio je da sigurno neće moći računati na Kevina de Bruynea, a vrlo vjerojatno neće biti Gundogana i Fernandinha. No, ako netko ima široki roster onda je to Guardiolina momčad. Loša stvar za City je da su im gostovanja kod Burnleya jedna od najmžrih u Engleskoj. Naime, od posljednja tri posjeta u Turf Moor, City je pobijedio samo jednom! No, ovaj put je sasvim drugačija situacija, City ima jedanaest pobjeda zaredom, više nema vremena za popravni ispit i sve osim pobjede bilo bi vrhunsko iznenađenje. Neće to biti lagano, jer Burnley u posljednje četiri utakmice ima tri pobjede i remi, a prošlo kolo je kod Chelsea odigrao 2-2. Oni koji su gledali, mogli su vidjeti da igraju bez respekta, a tako će se postaviti i protiv Cityja.

Mogući sastavi:

Heaton - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick, Westwood, Cork, McNeil - Barnes, Wood

Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Zinčenko - Foden, B. Silva, D. Silva - Sterlin, Agüero, Sane



Club Brugge - Anderlecht 1 (nedjelja, 18 sati)

U Anderlechtu je, pričaju nam belgijski kolege, potpuno rasulo. Toliki nered da im prijeti prvi put u 56 godina da ostanu bez Europe. Smijenili su trenera nakon samo tri mjeseca, a novi Francuz Belhocine nije pohvatao konce. Posljednju pobjedu Anderlecht ima 17. ožujka i stvari ne miriše na dobro. Da stvar bude gora, za ovaj susret ne mogu računati na Bakkalija i Lokonga, koji su ozljedili koljeno. S druge strane Brugge je u borbi za naslov, igraju jako dobro, a na svom terenu su u posljednje dvije utakmice zabili sedam golova. Ovo je veliki belgijski derbi, ali igramo na Brugge iz jedinog razloga jer je Anderlecht - kriminalan.

Horvath - Meurenco, Mechele, Denswil - Dennis, Vormer, Varnaken, Rits, Diata - Schrijvers, Wesley

Didillon - Najar, Milić, Bornauw, Lawrence - Kums, Trebel, Verschaeren - Saelemaekers, Bolasie, Amuzu



Gorica - Hajduk X2 (subota, 16.30)

Gorica i Hajduk ove su sezone igrali tri puta, a Hajduk nije pobijedio niti jednom. No, Oreščanin je posložio momčad i u ovaj susret Hajduk ulazi kao favorit. Što se sastava tiče, teško da će trener Oreščanin mijenjati momčad koja je pobijedila Rijeku pa se očekuje da u Gorici istrči isti sastav kao posljednje kolo. Osim, naravno, ozlijeđenih Juranovića, Lopeza i Vučura. Što se tiče pobjede protiv Rijeke, na tom susretu je Rijeka htjela igrati malo otvorenije, čime je otvarala Hajduku veliki prostor i naletjeli su, kako se kaže, na minu. Gorica sigurno neće tako jurnuti, pa je teško očekivati da ćete i ovdje gledati takvu raspsodiju golova. Gorica će se postaviti nešto defenzivije, gdje će svoju šansu tražiti kroz kontranapade.

Mogući sastavi:

Kahlina, Čagalj, Čabraja, Maloča, Dvorneković, Marina, Maslowski, Mičedišvili, Lovrić, Oboabona, Zwolinski

Posavec - Tudor, Ismajli, Svatok, Bradarić - Nejašmić, Jurić - Hamza, Caktaš, Gyurcso - Jairo.