Japanci pjevali Moju domovinu: Zbog moći Japana plakat će večeras cijela im Copacabana!

Ma, bit će neriješeno, pa pobijeđujemo na penale, rekao je Josip Šimunić, koji je u Dohu stigao s Nikom Kranjčarom i Petrom Krpanom. Sva trojica u hrvatskim trenirkama.

Čarter letovima stiglo je na dan utakmice tisuću hrvatskih navijača. Centar Dohe bio je u kockicama, trgovi, ulice, kafići... Više od 2.5000 hrvatskih navijača okupiralo je, ako tako možemo reći, centar Dohe. Pjevalo se, navijalo.. Svi znaju što je utakmica s Brazilom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL





- Dajte litru i vodu - šalili su se hrvatski navijači, na čuđenje lokalnih konobara, koji su uz osmijeh kimali glavom da toga - nema.



- Dajte bar jedan viski, imate nešto ispod pulta za crne dane - nastavili su, sad već i uz dobro raspoložene konobare.



Dobili su čaj. Zeleni. Bez šećera.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





- Can Croatiaaaaa win - vikao je na megafon katarski animator u starom dijelu grada.



Brazilci su samo odmahivali rukom.



- Hrvatska je dobra, ali to je 3-0. Nemate što tražiti s Brazilom, mi smo ovdje došli biti svjetski prvaci - odgovarali su samouvjereni Brazilci.



U redu, imaju razloga biti prepotentni, prva su reprezentacija svijeta, kladionice im daju najveće izglede, plaše ih se sve reprezentacije. No, mi smo viceprvaci svijeta i rušili smo i najveće, kad bi se uzdigli smtatrajući nas lakim zalogajem. Štoviše, to nam je uvijek bila motivacija.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL





Hrvatski navijači su u Lusailu, predgrađu Dohe, na posebnim neboderima ispisali sliku kapetana Luke Modrića uz poruku 'Kapetane, povedi nas'. Bilo je dosta emotivno, Modriću s 37 godina i dalje svi beskrajno vjeruju. Katarci su izabrali Brazil, no Japanci i Japanke, koji su ostali u Dohi, bili su uz Hrvatsku.



- Pobijedili ste nas, pa sad izvolite otići do kraja - poruka je Japanaca.



U metrou je bilo veselo, pjevala se "Moja domovina", "Je... kol'ko nas ima"... Bio je ovo najbolji i najglasniji uvod u bilo koju hrvatsku utakmicu u Katru. Bilo je i dosta Argentinaca, a oni su samo podizali palac.



- Croatiaaaa... Vamoooos!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





A onda zajedničko skandiranje Luki Modriću. Pa Diegu Maradoni. I tako desetak minuta. Luka pa Diego. Lijepo je bilo vidjeti ta dva igrača u istom kontekstu, u zajedničkom skandiranju. O rivalstvu Argentine i Brazila, napisane su knjige.



Već sat vremena prije početka utakmice na stadionu su se vijorile hrvatske zastave. Rab, Čepin, Osijek, Orašac, Vitez, Pula, Mostar, Zadar... Više od sto hrvatskih zastava dočekalo je naše igrače kad su izašli na zagrijavanje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





- Dajte Brazil da se igramo - vikali su navijači, dok su Morić, Brozović i društvo oduševljeno pljeskali navijačima iza gola.

Stigli su i Japanci. Nasmiješeni kao da tek igraju. I to u hrvastkim dresovima.



- Go Croatia - poručili su.



Da, a onda smo se zajedno našalili. Zbog moći Japana plakat će Copacabana.

