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SP U ROTTERDAMU

Japanci su vladari gimnastike. Opet su ekipni svjetski prvaci!

Piše HINA,
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Japanci su vladari gimnastike. Opet su ekipni svjetski prvaci!
Foto: Yves Herman
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Ryosuke Doi, Daiki Hashimoto, Shohei Kawakami, Fusuke Maeda, Nao Ojima i Shinnosuke Oka osvojio su zlato s 251.928 bodova

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Gimnastičari Japana osvojili su zlatnu medalju u momčadskoj konkurenciji na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu, obranivši titulu prvaka. Ryosuke Doi, Daiki Hashimoto, Shohei Kawakami, Fusuke Maeda, Nao Ojima i Shinnosuke Oka osvojio su zlato s 251.928 bodova. Rusija je bila druga (250.329), dok su broncu osvojili Kinezi (249.193).

2026 World Artistic Gymnastics Championships
Foto: Yves Herman

Japanci su tako obranili svjetski naslov iz Antwerpena, a ujedno su i aktualni olimpijski pobjednici čime su produžili svoju najdužu vladavinu u tom sportu u gotovo 50 godina. Osvajači medalja također su osigurali vize za Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu.

Bitka za zlato bila je napeta, a Japance i Kineze dijelila je samo desetinka boda prije finala od šest rotacija, dok su Rusi ostali samo pet desetinki iza. Napeto natjecanje na kraju je otišlo u korist Japanaca, posebno zahvaljujući izvanrednoj izvedbi Daikija Hashimota na preči, dok je u vježbi na parteru Haonan Yang srušio kineske nade s dvije velike pogreške. To je omogućilo Rusima da osvoje drugo mjesto, predvođeni odličnim Danilom Marinovim na razboju, preskoku i vježbi na parteru.

2026 World Artistic Gymnastics Championships
Foto: Yves Herman

Svjetsko prvenstvo nastavlja se u srijedu ekipnim nastupom gimnastičarki. Kina i Sjedinjene Američke Države smatraju se favoritkinjama.

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