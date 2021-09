Legendarni lijevi bek "vatrenih" Robert Jarni (52) ponovno je bio gost komentator emisije Nove TV uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Slovačke, a prva je tema u studiju bila: njegov sako od srijede s bijelim i plavim prugama.

- Gdje je sako - upitao je voditelj Saša Lugonjić Jarnija, a on dobro raspoložen odgovorio:

- Da budem iskren, htio sam ga ponoviti, ali na putu do kuće sam ga zaprljao i nisam uspio to napraviti. Žao mi je, ali bit će prilike. Do utorka? Ha, vidjet ćemo.

Puno mu se ljudi javljalo prošlih dana, objasnio je i da je sako nabavio od jednog talijanskog dizajnera u Torinu, može ga se nabaviti za oko 1400 kuna. Ovaj put odabrao je konvencionalnije rješenje, plavi sako s crnom košuljom.

- Bilo je jako puno duhovitih poruka, svega, moram priznati da sam se jako dobro nasmijao - rekao je Jarni.

Voditelj je dobacio:

- Nakon što je jedan sako postao tema u Hrvatskoj, moram priznati da nisam bio pod većim pritiskom nego večeras. Išao sam na totalnu zihericu, plavi sako i bijela košulja. Ne možeš fulati.

Drugi komentator u studiju Aljoša Vojnović (35) ispalio je:

- Ja sam potpisao poraz, mislim do kraja godine. U karijeri nisam doživio veći poraz nego u ovoj borbi stylinga. Robi, ti si MVP!