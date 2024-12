Jasan plan Dinamovih čelnika: Više neće biti rasprodaje igrača, niti onog scenarija iz ljeta 2023.

U Maksimiru je jučer održana redovna skupština Dinama na kojoj je bilo dosta zanimljivo. Jasno, glavne teme bile su financijski plan za 2025. godinu i priča o stadionu, stvari koje zanimaju svakog navijača zagrebačkog kluba. I za početak, ova je skupština odrađena na puno ozbiljnijem nivou nego kako je to radila prošla vlast.

Predsjednik uprave Zvonimir Manenica detaljno je po raznim točkama objašnjavao plan prihoda i rashoda za 2025. godinu, sve parametre uspoređivao s onima iz tekuće 2024. i prošle 2023. godine. Bez ikakvih komplikacija, bez ikakve fige u džepu. I već se po tome ova skupština bitno razlikovala od onih koje je "stara garda" vodila godinama.

Manenica je najavio kako Dinamo u 2025. računa na 67 milijuna eura prihoda, rashode od 63 mil. eura, pa bi klub trebao sljedeću godinu završiti s dobiti od oko 4 mil. eura. A te su projekcije rađene ako će Dinamo igrati - Europsku ligu. Što znači kako bi "modri" novim ulaskom u Ligu prvaka (u koju u slučaju osvajanja naslova i dalje mogu ući direktno!) bili - puni do vrha. Klub je financijski stabiliziran, krediti su otplaćeni, pa bi to značilo - lovu do krova.

Taj bi novac trebao u Maksimir stići od Uefe (24,6 mil. eura), transfera igrača (20,5 mil. eura) i komercijalnih prihoda (19,,5 mil. eura). A to, s obzirom na aktualni kadar momčadi, neće značiti i rasprodaju momčadi. Dinamo bi željenih 20,5 mil. eura mogao namaknuti prodajom samo jednog igrača, najvjerojatnije Martina Baturine. Petar Sučić i ostale modre vedete do daljnjeg bi trebale ostati u Dinamu.

Zagrepčanima to garantira visoke ambicije i sljedeće sezone, činjenicu kako će se momčadi i dogodine moći boriti za najviše ciljeve. Opet, ako "modri" dohvate Ligu prvaka, novaca će biti još i više, pa će Marko Marić i Nenad Bjelica (jasno, ako do ljeta ostanu u Maksimiru) imati puno veći budžet za slaganje momčadi.

Dinamo pod novim ljudima pokazuje i jasne ambicije, svoju viziju "budućeg Dinama". Zagrepčani tako žele bitno povećati komercijalne prihode (skok s 11 na 19,5 mil. eura), dok se nastavlja trend pada zarade od izlaznih transfera (u 2023. - 47,4 mil. eura, u 2024. - 22,5 mil eura, u 2025. bi to trebalo biti 20,5 mil. eura). A to znači kako Dinamo sve više postaje samoodrživ, kako se više ne bi trebalo događati scenarij iz ljeta 2023. godine kad su u samo par dana prodani Šutalo, Ivanušec i Livaković.