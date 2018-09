Javio se i Mr. Derby: Dečki, sretno. Ajmoooo Dinamoooo

Postoje igrači koji su rođeni za male utakmice, zabit će Interu tri komada, Cibaliji četiri, no kad dođe Hajduk ili Dinamo - nula. Jednostavno zakažu. Bilo je takvih koliko hoćete. Ima i onih, a te navijači obožavaju, za kojeg znate da će na derbiju biti najbolji, da su to utakmice za koje je stvoren. Takvih nema koliko hoćete.

Jedan od takvih kakvih nema koliko hoćete je El Hilal Soudani, jedan od najboljih napadača u povijesti Dinama, a i HNL-a. Zbog golova u derbijima protiv Rijeke, Hajduka i Osijeka, Alžirac je dobio nadimak "Mr. Derby". Bit će ovo prvi derbi od rujna 2013. da u dresu Dinama nema simpatičnog Alžirca. No, kad već nije fizički prisutan, Soudani se javio video linkom.

- Dečki, sretno u derbiju na Poljudu. Ajmo, Dinamooo, javio se iz automobila Hilal Soudani.

Prvi derbi protiv Hajduka odigrao je 14. rujna 2013. i nije mu ostao u najboljem sjećanju. Hajduk je golovima Marija Pašalića pobijedio 2-0. No već u sljedećem derbiju, u prosincu iste godine, Soudani je u Maksimiru zabio nakon što je Kouassi doveo Hajduk u vodstvo. Taj derbi je završio 2-2, golom Maglice u posljednjim trenucima.

- Koji mi je najdraži gol u derbijima? Onaj iz prosinca 2015. Zabio sam u zadnjoj sekundi za pobjedu i za povratak Dinama na prvo mjesto. Bio je to gol za moga tatu - rekao je Soudani.

U tom derbiju, u prosincu 2015. Soudani je zabio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Kako je Rijeka to kolo u Zaprešiću odigrala 0-0, Dinamo je golom Soudanija izbio na prvo mjesto. Bilo je to 19. kolo. Nakon što je zabio gol podigao je majicu na kojoj je pisalo "za moga tatu". “Za moga tatu”. Nije ni trebao igrati jer se uoči tog susreta vratio iz Alžira gdje je bio zbog bolesti oca.

No nije to bio jedini gol kojeg je zabio u posljednjoj sekundi i u prosincu 2016. Na semaforu je stajalo 0-0 i svi su već polako ukalkulirali taj bod, a onda je opet na scenu stupio Mr. Derby. Dugu loptu poslao je Amer Gojak, preletjela je loše postavljenog braniča Hajduka, a Soudani je zabio za 0-1. Nakon tog gola na centru je došlo umalo do tučnjave, a crveni karton dobio je Lorenco Šimić.

Posljednji derbi, prije odlaska u Nottingham Forrest Soudani je odigrao u travnju ove godine na Poljudu. Dinamo je pobijedio 2-1,a oba gola zabio je Mario Gavranović. Bio je to Soudanijev posljednji "El Croatico". Nema sumnje da se u Hajduku lakše diše kad znaju da ovaj sjajni Alžirac više nije u dresu Dinama.