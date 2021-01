Podsjetimo, Mand\u017euki\u0107 je potpisao ugovor do kraja sezone uz mogu\u0107nost produljenja na dodatnu sezonu, a za to \u0107e dobiti 1.8 milijuna eura. Ako Mand\u017eo odigra odre\u0111eni broj utakmica te Milan osigura plasman u Ligu prvaka on \u0107e sigurno ostati u redovima 'rossonera', a hrabri Bro\u0111anin odlu\u010dio je uzeti i 'ukletu devetku'.

U nedjelju je stigao u Milano, dan kasnije pro\u0161ao lije\u010dni\u010dke preglede i fotografirao se s navija\u010dima ispred medicinskog centra, a onda i stavio paraf na ugovor. Tako \u0107e sad 'sijati strah' protivni\u010dkim obranama sa Zlatanom Ibrahimovi\u0107em\u00a0(39) i Antom Rebi\u0107em (27), a prednost \u0107e im biti i mogu\u0107nost komunikacije na protivnicima nepoznatom jeziku.\u00a0

Koliko je velik, pokazali su i navija\u010di Juventusa koji su svom biv\u0161em igra\u010du, ali jo\u0161 uvijek miljeniku, za\u017eeljeli sre\u0107u u dresu novog kluba. Podsjetimo, Mand\u017euki\u0107 je od o\u017eujka\u00a0bez kluba nakon \u0161to je raskinuo s katarskim Al-Duhailom, a nakon mnogo ponuda i 'vaganja', odlu\u010dio se za odlazak u redove talijanskog velikana. Priklju\u010dio se treninzima prve mom\u010dadi, a trener Stefano Pioli \u0107e sad vidjeti u kakvom je stanju biv\u0161i hrvatski reprezentativac te kad je spreman za debi.