Javnost u šoku: Preko murala Kobeju napisao 'ostani doma'

Natpis 'ostani doma' ovih je dana jako popularan, ali ovoga puta je razljutio mnoge. Naime, na crvenoj pozadini bijelim slovima netko je napisao 'ostani doma - život je lijep', a na tome je zidu bio mural u čast Kobeja Bryanta i njegove kćeri Gianne.

Kobe Bryant i njegova Gianna izgubili su živote u tragičnoj helikopterskoj nesreći krajem siječnja ove godine. Milijuni obožavatelja diljem svijeta oplakivali su legendu LA Lakersa i tražili način kako mu odati počast. U mnogim je gradovima tako i 'niklo' puno murala s likom Kobeja i Gigi, a ovaj umjetnika Mr Brainwasha, zamijenjen je porukom o korona virusu.

Bruh! Why did someone really paint over this Kobe mural? pic.twitter.com/c3aTlCsKhd