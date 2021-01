Španjolski list Marca napisao je hvalospjeve na račun kapetana 'vatrenih' i senatora Real Madrida, Luke Modrića (35), po tko zna koji put. Povod za najnovije, pod naslovom "Je li ikoga briga kad se Modrić rodio", došao je nakon što se njihovo višemjesečno lobiranje za produljenje ugovora hrvatskog maestra konačno isplatilo.

Luka Modrić ostat će na Santiago Bernabeuu najmanje do ljeta 2022. što znači da će u madridskom klubu gotovo pa napuniti 37 godina. Iako u očima cijele nogometne javnostima nije bilo rasprave zaslužuje li Modrić novi ugovor, uprava 'kraljevskog kluba' dala nam je za razmišljati.

- Rođen je '85. Tako kaže njegova putovnica, ali koga briga? On je predstava i primjer za onu djecu koja tek počinju s nogometom. S 35 godina na leđima igrač je za kojeg plaćate ulaznicu ili kabelsku televiziju.

Ne može bolje od Modrića

- Stvari koje on radi su bolje, s više talenta, sigurnosti, stila, kvalitete i nogometne zrelosti. Nula sebičnosti, istinska i stalna opsesija za tim da 'gorivo' momčadi. On je katalizator kroz koji lopta neprestano prolazi tako da daje smisao kolektivnoj igri, a u posljednje vrijeme čak stigne i zabiti gol. On je prava predstava. Ni noge mu ne izgledaju umorno. Uvijek savršeno postavljen, presreće dodavanja i tečno igra. Ne treba istaknutost, već ga ima. Ne trebate tražiti loptu, on vam je daje. Ne treba mu je nuditi, on ju traži - piše Marca.

Hrvatski maestro došao je u madridski klub u ljeto 2012., a ubrzo je i proglašen najgorim pojačanjem Real Madrida u povijesti. Isti ti, danas mu 'dižu' spomenike, i to s pravom, jer uistinu je istinska legenda 'kraljevskog kluba' koji je zaslužio igrati u najtrofejnijem europskom klubu do zadnjeg dana svoje karijere.