Još nema sporazuma između španjolskog prvaka Real Madrida i kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića oko produženja ugovora koji istječe za šest mjeseci, no u klubu kažu da neće biti problema oko produženja na godinu dana.

- Razgovori i dalje traju, no neće biti problema da se Luki produži ugovor na godinu dana - rekao je dužnosnik Real Madrida uključen u pregovore za 24sata.

Generalni direktor José Ángel Sánchez, zadužen za transfere i obnavljanja ugovora, rekao je Modrićevom zastupniku prije Nove godine kako su spremni zadržati osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine. Modriću je to bilo najvažnije čuti jer je on sam u više navrata ponovio kako želi ostati u Real Madridu što je duže moguće ali da ne zna želi li to i uprava.

Njegovom zastupniku je, pak, to bilo važno čuti prije 1. siječnja jer od tog dana, odnosno od jučer, u ime Modrića može pregovarati s bilo kojim drugim klubom. Postigne li dogovor s nekime Modrić može otići bez plaćanja odštete Real Madridu.

U kolovozu 2018., mjesec dana nakon osvajanja srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, Modrić je došao u klub s ponudom milanskog Intera premda je bio vezan ugovorom s Real Madridom. Crno-plavi nisu bili poslali nikakvu ponudu Real Madridu nego su bili spremni dovesti hrvatskog veznjaka ako ga Sánchez i Pérez puste bez odštete. Umjesto toga njih dvojica su aktivirali produženje ugovora za dodatnu sezonu pa je Modrić dobio ugovor do 30. lipnja 2021.

Sánchez, baš kao i predsjednik Florentino Pérez, sada se ne boje neke iznenadne ponude sa strane poput tadašnje Interove. I nju su shvatili kao nastojanje Modrićevog zastupnika da izbori novi ugovor u Real Madridu.

Znaju da Modrić želi ostati na sjeveru Madrida gdje živi od ljeta 2012. Godine 2019. kupio je kuću u naselju Alcobendas, udaljenom 15 kilometara od grada a njegovo troje djece i supruga ugodno se osjećaju te su zadovoljni životom u Španjolskoj. Prije dva mjeseca je Modrić osnovao tvrtku "Modric Familiy" za trgovinu nekretninama i financijska ulaganja na adresi odvjetničkog i savjetničkog ureda Senn Ferrero. Modrić je u obraćanju medijima govorio da nikada nije razmišljao o odlasku već samo o nastavku igranja za klub s kojim je osvojio 17 trofeja.

Uprava Real Madrida je početkom ove sezone bila suzdržana prema produženju ugovora jer je Modrić s 35-godina najstariji igrač kluba. Prethodnih godina najstariji igrači, branič Pepe (2017.) i napadač Cristiano Ronaldo (2018.), nisu ispregovarali nove ugovore pa su otišli u Bešiktaš odnosno Juventus.

- Produženje je njegova želja i točka. Ta tema će se razmatrati iduće ljeto - poručili su iz kluba u listopadu nakon što je Modrić u obraćanju medijima rekao kako se nada novom ugovoru.

Dva tjedna kasnije Modrić je ušao s klupe pa zabio gol najvećem rivalu Barceloni u pobjedi na Camp Nou od 3-1. Nakon toga je nanizao osam prvenstvenih utamica zaredom u udarnoj postavi. Iskoristio je Casemirovu infekciju koronavirusom u studenom a zatim i krajem studenog ozljedu Federica Valverdea. Trener Zinedine Zidane tada nije imao dovoljno veznih igrača za rotiranje na sredini terena, niti je kao ranije mogao štedjeti Modrića.

Luka je na travnjaku djelovao svježe a posustao je tek nakon preopterećenja aduktora, poslije deset utakmica u prvoj postavi. Zbog toga je propustio jednu utakmicu s Granadom prije Božića. No već nakon nekoliko dana se vratio i u prošlom kolu zabio gol u remiju 1-1 s Elcheom.

Učinak tijekom zadnjih tjedana uvjerio je Péreza i njegovu desnu ruku Sáncheza da mu ponude novi ugovor. Pohvale španjolskih medija i ankete u kojima je većina prikupljenih glasova bila na strani produženja, stvorili su pogodnu atmosferu za obnovu suradnje.

No financijski uvjeti, u trenutku krize izazvane koronavirusom, usporili su usuglašavanje. Uprava računa na Modrićevu spremnost na "žrtvovanje zbog aktualne situacije" u kojoj klub zbog zatvorenih stadiona nema prihode od prodaje ulaznica ali niti od suvenira zbog zabrane turističkih putovanja. Također vjeruju kako je Luka spreman odreći se dijela primanja kako bi ostao u klubu.

Modrić, pak, zna da bi pristankom otvorio vrata i mogućem ostanku u Real Madridu nakon završetka igračke karijere. Njegov bivši suigrač, 38-godišnji vratar Iker Casillas, dobio je prošli mjesec poziciju u klupskoj zakladi. No njegov zastupnik nastoji ipak izvući što povoljnije financijske uvjete. Obje strane zasad vjeruju kako je načelno, usmeno izražavanje volje za nastavkom suradnje dovoljno, pa da je usuglašavanje financijskih uvjeta i potpisivanje ugovora tek pitanje dana.

Modrić prema aktualnom ugovoru zarađuje oko 10,5 milijuna eura neto po sezoni, podatak je novina AS. No u svibnju, dva mjeseca nakon što su se u Španjolskoj zatvorili stadioni, igrači su pristali na 10 postotno smanjenje ukupnih primanja u 2020. godini.

Real Madrid im isplaćuje redovnu mjesečnu plaću no glavni iznos novca (bonus) im šalje na račun u dvije rate, 10. siječnja i 10. srpnja.

Ovaj tjedan im je već isplatio prvi dio, sporazumno srezan. No sada s njima usuglašava i smanjenje drugog dijela koji će im stići u srpnju a koji se odnosi na igranje u 2021. godini. Bude li srezan za isti iznos, Modrić će ostati bez oko milijun eura u aktualnoj sezoni. Primit će oko 9,5 milijuna eura.

To usuglašavanje smanjenja primanja također usporava dogovore s trojicom igrača kojima ugovor istječe za šest mjeseci - Modrićem, braničem Sergijom Ramosom i krilnim Lucasom Vázquezom. Ramos je uz Edena Hazarda najplaćeniji igrač Real Madrida, a Modrić je četvrti ako se ne računa Gareth Bale posuđen Tottenhamu. Njihova primanja imaju značajan udio u rashodima kluba.

Trener Zidane je od povratka na klupu u ožujku 2019. pokazao kako i dalje najviše povjerenja ima u "staru gardu", u igrače s kojima je osvojio Ligu prvaka tri puta zaredom od 2016. do 2018. Tijekom proteklih mjeseci je na konferencijama za medije njih trojicu nazvao važnim igračima.

No on se ne želi miješati u aktualne pregovore uprave i zastupnika igrača.

- Želimo ih sve, no to nije nešto što bih ja trebao pitati upravu - rekao je Zidane u petak odgovarajući na pitanje novinara.

- Želimo da se ta situacija riješi što prije jer je to u interesu svih nas, za dobro svih nas. Nadam se da će ju biti moguće riješiti što prije.

Dok traju pregovori novinari nagađaju o mogućem smanjenju novca u Modrićevom ugovoru.

Jose Felix Diaz, novinar Marce, prije tjedan dana je objavio tekst u kojem je naveo kako su se Real Madrid i Modrić načelno dogovorili o produženju suradnje do 30. lipnja 2022. godine. Naveo je kako u novom ugovoru "neće biti isti iznos primanja, no odražavat će Modrićeve zasluge". Diaz ne zna koliko će Modrić zarađivati niti se usuđuje prognozirati rezultat pregovora.

- Vjerujem, međutim, da će klub uskoro objaviti da je produženje službeno stupilo na snagu premda se klub čudno ponaša u takvim situacijama. Potpišu ugovor i to ne objave - kaže.

Tomás González-Martín koji izvještava za novine ABC vjeruje kako će Modrićev ugovor biti smanjen za 10 posto, u skladu s kolektivnim smanjenjem primanja igrača.

- On zarađuje oko 9,5 milijuna te će zadržati taj iznos - smatra.

Dužnosnici kluba ne žele otkriti o kolikom se iznosu pregovara niti kakve su trenutno pozicije dviju strana u razgovorima.

Real Madrid ove sezone očekuje prihod od 617 milijuna eura, što je za 300 milijuna eura manje od predviđenog prije izbijanja pandemije. Taj prihod je otprilike iznos kojeg namjerava utrošiti na aktualno poslovanje, uključujući plaće igrača. Predsjednik Florentino Pérez je rekao tijekom Božićnog obraćanja članovima kluba kako je Real Madrid financijski stabilan te može izvršavati potraživanja zahvaljujući razumnom upravljanju prethodnih godina.

Unatoč tome još uvijek nije riješen budući status kapetana Sergija Ramosa, premda su obje strane ranije poručivale želju za produženjem. Ramos će za dva mjeseca napuniti 35 godina i klub je suzdržan po pitanju povećanja njegovih potraživanja.

Razgovori s njegovim zastupnikom nisu zasad doveli do nikakvog sporazuma, pa je i on ušao u siječanj s mogućnošću slobodnog pregovaranja s drugim klubovima. Ramos, stoper koji je od 2005. godine u klubu, u ljeto 2015. je preko zastupnika prijetio odlaskom u Manchester United kada je tražio novi ugovor. Tada ga je i dobio. Tada su mu zadnji put produžili ugovor.

Ramos na Novu godinu nije trenirao sa suigračima navodno zbog želučanih tegoba poslije večere na staru godinu. Lagano je vježbao u teretani te ispao s popisa igrača za današnju utakmicu sa Celtom Vigo.

Dan nakon toga na naslovnici Marce objavljena je vijest kako bi Real Madrid bez odštete mogao dovesti 28-godišnjeg stopera Davida Alabu koji odbija produžiti ugovor s Bayernom, a koji istječe za šest mjeseci. Real Madrid zadnjih sezona nije bio sklon kupnji igrača u siječnju no ostaje otvoren za dovođenje igrača bez plaćanja odštete.

Momčad je ove sezone imala padova i uspona a zasad konkurira za osvajanje svih naslova. To daje vjetar u leđa Zidanu i produženju ugovora s trojicom igrača u koje on nastavlja imati povjerenje. Uprava, međutim, unatoč svim njihovim zaslugama iz prošlih sezona vrlo oprezno povlači poteze. S obzirom na situaciju na tržištu smatra da nema razloga za žurbu te da u svojim rukama ima dovoljnu pregovačku moć u razgovoru s trojicom igrača kojima se sada baš ne mijenja sredina.