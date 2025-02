Je li gol za Dinamo? Cannavaro: Poništili su ga nepravedno, nije bio ni korner prije njihova gola

Četiri utakmice, dvije pobjede i dva poraza, šest postignutih i sedam primljenih golova. Učinak je to Fabija Cannavara na Dinamovoj klupi. Izgleda grubo, loše..., ma u ovom slučaju čak i nepravedno. Jer suparnici su bili i Arsenal, Milan i Osijek, što ipak negativnom učinku daje drugačiji pogled.

Ali, nikakav kut ni pogled ni opravdanja neće ga spasiti ako ne ostvari cilj: naslov prvaka. A od njega je jednako daleko kao kad je došao...

Dinamo i dalje prima previše golova, u zadnjih 15 utakmica samo je dvaput sačuvao mrežu, i to u utakmicama koje nije pobijedio (0-0 s Rijekom i Celticom), a samo je četvorka sa začelja HNL-a primila više pogodaka nego prvak! Hajdukova obrana primila je deset manje, Rijekina čak 18 manje!

Optimisti će pričati o dobroj igri na Opus Areni, šansama, tri pogođene vratnice..., no sada Dinamo traži isključivo rezultat. Dojam je posve nevažan, zna to dobro i Cannavaro. Zato se i nije izvlačio na nesreću i suce.

- Kad ne zabijete, možete pričati o nesreći i sucima, ali moramo zabiti golove - rekao je i naglasio kako je zadovoljan igrom i pristupom, kako nema što zamjeriti igračima...

- Obično kad gubite na poluvremenu, želite promijeniti puno toga. Ali ovaj put nisam imao što, nisam imao razloga ikoga mijenjati.

Ipak, na pitanje o nepriznatom pogotku Kange, kada je ostao spor je li lopta prešla liniju, odgovorio je:

- Treba limitirati pogreške, kao što je nepravilno poništen gol ili situacija kad nije bio korner prije njihova gola (situaciju pogledajte OVDJE). Ali moramo igrati do kraja, u zadnjih deset minuta igrali smo dugim loptama, to mi se nije svidjelo.

Pojavila se još jedna snimka situacije iz kuta iza gola.

Bole ga i ljute primljeni golovi iz kornera, zabrinjava ozljeda Bartola Franjića, a o Nikoli Čavlini rekao je:

- Ako mislimo da je naš golman Superman, onda bi mogao bolje reagirati u toj situaciji. On je htio igrati, dobar je dečko, koji se dokazao na treninzima. Nekad mladi igrači i pogriješe, to je normalno, i onda to preuzimam na sebe.

Pojasnio je i zašto je zamijenio Stojkovića i Baturinu nakon malo više od sat vremena.

- Baturina zna koliko ga cijenim. Ideja je bila da pojačamo napad i uveli smo Kulenovića pa smo morali napraviti promjene u veznom redu.