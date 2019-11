Je li Goran rješenje? Dodig: Za izbornika nam treba pravi vođa

Nadam se da je moja izbornička funcija došla kraju, rekao je Franko Škugor za HRT nakon što je Hrvatska završila svoj nastup u Davis Cupu.

Poslije Rusije pomela nas je i Španjolska s 3-0. U dva dvoboja 0-6 i tek jedan osvojeni set, onaj Borne Ćorića protiv Karena Hačanova.

- Ništa se nije poklopilo, ništa nije otišlo na našu stranu. Bili smo u situaciji u kojoj jesmo, Borna je nakon meča u ponedjeljak bio isrcpljen i nije bio u stanju zaigrati i pali smo u još težu situaciju. No bilo je i svijetlih točaka, vidjeli smo Bornu Goju, protiv Rusije je bio malo stisnut, no protiv Nadala se opustio i pokazao ono što smo vidjeli na treningu, a to je da može igrati vrhunski tenis.

Da, Gojinih sedam gemova protiv prvog igrača svijeta definitivno je najljepša hrvatska priča u Madridu u koji je branitelj naslova otišao bez izbornika.

- Poremetilo nas je Čilićevo otkazivanje, poklopile su se loše stvari. Mi nemamo veliki izbor igrača za singl i košta nas izostanak igrača poput Marina. Ja u njegovom izostanku nisam vođa, samo najstariji - rekao je Ivan Dodig.

Predsjednica HTS-a Nikolina Babić najavila je da će nakon Madrida raspisati natječaje za sve izbornike reprezentacije. O njemu će, pak, odlučiti igrači.

- Moramo sjesti i porpičati, ali sigurno da trebamo vrhunskog vođu koji nas može posložiti. Imamo još dvije-tri godine ove generacije dok smo tu Marin i ja i da ponovimo prošlu godinu - najavio je stariji Međugorac.

U toj priči nameće se jedno ime. Goran Ivanišević?