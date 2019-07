Je li moguće? Federer srušio Goranov rekord na Wimbledonu

Švicarski tenisač Roger Federer (37) igra polufinalni meč s Rafaelom Nadalom, a za rukom mu je pošlo nešto veliko. Naime, Roger je dodao novi rekord svojoj gotovo besprijekornoj i velikoj karijeri.

Postao je tenisač s najviše as servisa u povijesti Wimbledona, a na vrhu je preskočio našeg Gorana Ivaniševića. Naš Goran imao je 1397 as servisa, a Federer je došao do 1398. protiv Nadala.

An *ace* record for Roger Federer 👏 Objavljuje Wimbledon u Petak, 12. srpnja 2019.

Treba spomenuti kako je to Rogeru čak 21. Wimbledon u karijeri, a Goran je sudjelovao na 'tek' 15 Wimbledona pa je njegov učinak kudikamo bolji, govori koliko je zapravo hrvatski tenisač bio strašan server u svoje vrijeme.

