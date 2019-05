Je li moguće? Klopp Barcelonu napada s klincem od 19 godina

Liverpool na Anfieldu od 21 sat dočekuje Barcelonu protiv koje mora zabiti barem tri boda da bi se domogao produžetaka. A u tu veliku misiju idu bez dva možda i najvažnija igrača - Mohameda Salaha i Roberta Firmina.

Kriza s ozljedama mogla bi natjerati Jürgena Kloppa da posegne za napadačem, Rhianom Brewsterom, pišu engleski mediji. Polufinale Lige prvaka, jedna od najvažnijih utakmica za Liverpool u posljednjih nekoliko godina, a od prve minute na terenu bi se nasuprot Leu Messiju, Luisu Suarezu, Ivanu Rakitiću, Gerardu Piqueu i društvu mogao suprotstaviti 19-godišnji debitant.

- Da, spreman je. Postoji velika šansa, ma gotovo sigurno će zaigrati - rekao je Jürgen Klopp kada su ga pitali je li Brewster taj koji će zamijeniti Salaha i Firmina.

Foto: Steven Paston/Press Association/PIXSELL

Brewster je briljirao u dresu Engleske U17 reprezentacije prije 18 mjeseci, Svjetsko prvenstvo je završio kao najbolji strijelac, ali zaustavile su ga teške ozljede. Gležanj mu je stradao samo tri mjeseca nakon Svjetskog prvenstva, uslijedili su problemi s koljenom, a zaigrao je ponovno tek sredinom prošlog mjeseca kada je zabio i asistirao u pobjedi Liverpoolove U23 momčadi protiv Leicestera 6-0.

Back on the pitch, back in the @LFC shirt, back in the goals! ❤

Just want to say the Support over the last 15 or so months since i got injured, has been crazy so thank you to all the fans for your constant love and praise be to god always! 🙏🏾❤❤ pic.twitter.com/4ZZKOQtGbS