Je li moguće: Ulaznica za zadnji Federerov meč prodaje se na internetu za 80.000 eura!

Laver cup u Londonu bit će mjesto na kojem će Roger Federer (41), po mnogima najveći tenisač u povijesti tog sporta, posljednji put istrčati na teren. Švicarac će na teren u Londonu izaći, ali ne kako bi sakupio ATP bodove nego u ekshibiciji.

Bit će to meč u kojem će se sučeliti reprezentacije Europe i ostatka svijeta. I premda će doći Đoković, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Murray, Auger-Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Minaur, Tiafoe, Sock i kao treneri Björn Borg, Thomas Enqvist te John i Patrick McEnroe, Federer će okupirati svu pažnju.

Laver cup nije neko natjecanje koje je okupiralo pažnju, gotovo svake godine mogli ste bez problema nabaviti ulaznice, čak su i cijene bile prihvatljive. Primjerice, ulaznice su bile oko 200 kuna, one najeftinije, pa do 3500 kuna, koliko su stajale najskuplje. No kad je Roger Federer objavio da će spomenuti Cup biti njegovo posljednje natjecanje, cijene ulaznica su skočile u nebesa.

Tako se na društvenim mrežama i stranicama, specijaliziranima za prodaju ulaznica za sportske priredbe, "papirić" za posljednji meč Federera prodaje za 80.000 eura, odnosno, gotovo 600.000 kuna. Naravno, govorimo o elitnim mjestima u svečanim ložama, u kojima će htjeti sjediti svi koji nešto znače u svijetu sporta, ali i show biznisa.

Neće se štedjeti kako bi se Rogera Federera vidjelo posljednji put, to će biti fotografije koje će obilaziti svijet, a naravno da u takvim situacijama ima i jako puno onih koji ne dolaze vidjeti već da budu viđeni. Takvi imaju 80.000 eura i gotovo sigurno će platiti...

