Je li on čovjek? Sjajni Curry zabio s centra okrenut leđima!

Steph Curry pravi je čarobnjak s košarkaškom loptom. Štoviše to već svi znamo, a ovaj put nam je to samo potvrdio. Njegova momčad žestoko brusi formu za NBA sezonu koja počinje za osam dana, a sjajni playmaker pokazao je da je on itekako spreman za nove izazove.

U San Franciscu je za košarkaške ljubitelje bio otvoren trening Warriorsa za javnost, a tamo su navijači i imali što za vidjeti. Majstor Curry uzeo je loptu na centru, okrenuo se leđima prema košu i hladnokrvno zabio koš jednom rukom. To samo čarobnjaci mogu, a on to i je. Naravno, Steph je nagrađen pljeskom, a ostali njegovi suigrači su prestali raditi ono što su radili i naklonili se čovjeku koji je potaknuo evoluciju trice.

Golden State Warriorsi i ove godine su najveći kandidati za naslov, a to bi im bio četvrti u zadnjih pet godina. Kao favoriti su se učvrsnuli dolaskom centra DeMara Cousina te sad posjeduju "vanzemaljsku" petorku kojoj će teško itko moći zaprijetiti.