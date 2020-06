On je s Portugalom 2016. godine osvojio Europsko prvenstvo, a dvije godine je u Manchester Unitedu dijelio dres s Cristianom Ronaldom.\u00a0

-\u00a0Stalno smo se natjecali. Bio sam sa svima dobar, ali svatko je u mom\u010dadi imao neke prijatelje s kojima se najbolje razumio. Meni su to bili Ronaldo i Anderson. S njima u dru\u0161tvu osje\u0107ao sam se ugodno. Ronaldo nam je obojici davao podr\u0161ku. \u017divjeti s njim zna\u010dilo je svakodnevno natjecanje. Mo\u017ee vas izazvati u bilo koje vrijeme. Imao je bazen, teniski teren, stol za ping-pong\u2026 Uvijek je bila rasprava tko je bolji i tko je u pravu oko bilo \u010dega - govorio je Nani.

Na kraju je Ronaldo napravio trostruko bolju karijeru, ali nije ni njegov sunarodnjak bio samo prolaznik. Igrao je jo\u0161 za Lazio, Valenciju, Fenerbah\u010de, ali dojma smo da je mogao napraviti puno bolju karijeru obzirom na talent koji je posjedovao.

Sada se nalazi pri kraju nogometne karijere, ali vrlo brzo bi se mogao prebaciti u manekenske vode...

Je li ovo bilder ili nogometaš? Pa Nanijevi mišići imaju mišiće

Izdefiniran do 'bola', kao i njegov vrlo dobar prijatelj Cristiano Ronaldo, Nani je vrlo brzo dobio brojne komplimente. Obzirom na konstituciju tijela, vrlo lako bi mogao, uz nogomet, baviti se i modelingom...

<p>Portugalci su ga predstavljali kao igrača koji će biti bolji i od<strong> Cristiana Ronalda</strong>, ali nikada nije u potpunosti ispunio očekivanja. Portugalski nogometaš Nani (32) jedan je od njih igrača koji su mogli puno više postići u karijeri. Bio je član moćnog Manchester Uniteda, ali nikada zvijezda na koju se mogu osloniti, već uvijek samo igrač u usponu. </p><p>Osvojio je s Unitedom četiri Premier lige i Ligu prvaka, igrao od 2007. do 2014. godine, ali već s 32 godine otišao je u MLS i oprostio se od ozbiljnog europskog nogometa. Ovaj sjajni Portugalac, koji je bio poznat po brzini i nevjerojatnoj tehnici, danas brani boje Orlanda i jedva čeka početak sezone. Ona je trebala početi još početkom ožujka, ali sve je odgođeno zbog korona virusa.</p><p>Nani je, kao i većina nogometaša, prethodne mjesece proveo u karanteni čekajući da sve prođe, a to vrijeme je itekako iskoristio za ulaganje u sebe. Portugalac je uvijek bio poznat po iznimnoj snazi i definiciji, a sada je još dodatno izdefinirao svoje tijelo!</p><p>Na Instagramu je objavio fotografiju svog torza i pokazao kako to izgleda kada netko ima mišić na mišiću. Izdefiniran do 'bola', kao i njegov vrlo dobar prijatelj Cristiano Ronaldo, Nani je vrlo brzo dobio brojne komplimente. Obzirom na konstituciju tijela, vrlo lako bi mogao, uz nogomet, baviti se i modelingom.</p><p>On je s Portugalom 2016. godine osvojio Europsko prvenstvo, a dvije godine je u Manchester Unitedu dijelio dres s Cristianom Ronaldom. </p><p>- Stalno smo se natjecali. Bio sam sa svima dobar, ali svatko je u momčadi imao neke prijatelje s kojima se najbolje razumio. Meni su to bili Ronaldo i Anderson. S njima u društvu osjećao sam se ugodno. Ronaldo nam je obojici davao podršku. Živjeti s njim značilo je svakodnevno natjecanje. Može vas izazvati u bilo koje vrijeme. Imao je bazen, teniski teren, stol za ping-pong… Uvijek je bila rasprava tko je bolji i tko je u pravu oko bilo čega - govorio je Nani.</p><p>Na kraju je Ronaldo napravio trostruko bolju karijeru, ali nije ni njegov sunarodnjak bio samo prolaznik. Igrao je još za Lazio, Valenciju, Fenerbahče, ali dojma smo da je mogao napraviti puno bolju karijeru obzirom na talent koji je posjedovao.</p><p>Sada se nalazi pri kraju nogometne karijere, ali vrlo brzo bi se mogao prebaciti u manekenske vode...</p>