Bjelica: Od pet sudaca ni jedan ne vidi da ovdje nema penala?

Dinamo je imao plasman u Ligu prvaka na dlanu, 1-0 na poluvremenu i Young Boysi nisu djelovali kao momčad koja može napraviti preokret.

Nažalost, krenulo je nizbrdo od 63. minute kada je nizozemski sudac Bjorn Kuipers svirao penal za Švicarce.

U duelu je Marin Leovac srušio Assalea pa je iz penala siguran bio Hoarau.

- Imamo pet sudaca, i ovi koji stoje na liniji ne vide da je to isprovocirano. Mislim da je čista lopta - rekao je Nenad Bjelica poslije utakmice čiji je stav kako Švicarci na punom Maksimiru nisu puno toga pokazali.

Nažalost, oni će u Ligu prvaka, Dinamo će u Europsku ligu.

- Razočaran sam jer imam dojam da bolja ekipa nije otišla u Ligu prvaka. Mislim da smo zaslužili više zbog svega, zalaganja, igre, šansi. Praktički smo samo 20 minuta u Bernu imali problema, a poslije toga imali sve pod kontrolom, i u današnjoj utakmici - kazao je Bjelica na konferenciji za novinare i dodao:

Dinamo je jedini imao šanse

- Mislim da je i danas Dinamo bio puno bolja momčad i jedini imao šanse. Ali eto, prošao je Young Boys, vidjeli ste iz kojih situacija, ja ih ne bih komentirao. Idemo u Europsku ligu što bolje predstaviti hrvatski nogomet. Žao mi je dečki i navijača, ali danas nije moglo biti.

Je li suđenje Bjorna Kuipersa usmjerilo utakmicu, upitali su trenera Dinama.

- Nismo imali nikakvih problema s njima, nisam vidio nikakvu dominaciju njihovu, opasne šutove. Dvije situacije, analizirajte ih. Ja kod penala ne vidim kontakt ni rukom ni nogom. Sudac je nasjeo na takvu provokaciju, a kod drugog gola igrač pred njim na nekoliko metara igra rukom, a on to ne vidi. Te dvije situacije usmjerile su tijek utakmice. To je nogomet, nekad bez opasnog šuta pobijediš utakmicu i to se danas dogodilo.

Arijan Ademi morao je izaći nakon pola sata igre zbog ozljede.

- Ne bih rekao da se igra raspala nakon toga, mislim da je Šunjić dobro kontrolirao igru. Ne vidim uopće nikakvu razliku osim te dvije situacije. Mislim da je Dinamo bio bolja momčad i jedini imao prilike. Zadovoljan sam svojim dečkima kako su odigrali, vjerovali da mogu okrenuti 2-1 preko Gavranovića, i kod prečke Hajrovića. Ali nogomet je danas, nažalost, bio okrutan - kazao je Bjelica.

Navijači su pobjeda ovih momaka

Zalog za optimizam u Europskoj ligi i nastavku sezone svakako je publika koja je u velikom broju došla na Maksimir.

- To je pobjeda ovih momaka koji su bili na terenu. Oni rade ovih 70 dana jako naporno i jako smo sretni zbog njih.

- Proljeće u Europi? Ova momčad ima definitivno dobru budućnost, dobro je sastavljena. Spoj je mladosti i iskustva i vjerujem da dobro možemo odigrati u Europskoj ligi - rekao je Bjelica i za kraj odbacio mogućnost dolaska novih pojačanja u preostala tri dana prijelaznog roka:

- Imamo 29-30 igrača na koje računamo i nemam potrebe za novim igračima.

Seoane: Je li pobijedila bolja momčad? Ne znam

- Ne znam je li pobijedila bolja momčad, ali znam da je pobijedila momčad s većom željom i jačim mentalitetom - rekao je Gerardo Seoane, trener Young Boysa.

Ulazak Rogera Assaléa promijenio je tijek utakmice.

- Assale? Htio sam ga uvesti u igru, ovisno o potrebi. Sulejmani se ozlijedio baš onda, nisam nužno namjeravao zamijeniti njega. Sulejmani je ostao nakratko bez svijesti, ali sada ide nabolje. Dobio je potres mozga i u bolnici je zbrinut, nećemo moći računati na njega sigurno nekoliko dana.

Seoane je ostao poprilično zakopčan na Bjeličin komentar da su dvije sporne sudačke odluke usmjerile utakmicu.

- U prvom dijelu nije nedostajalo volje, nego je manjkalo samopouzdanja, ali nakon izjednačenja krenuli smo jače. Nismo igrali dobro u prvom poluvremenu i nismo imali dobrih šansi. Nogomet ovisi o pojedinačnim situacijama, odluke se donose koje se različito mogu protumačiti, ali bilo mi je bitno da moji igrači zadrže mentalnu snagu do kraja i vjeruju u pobjedu.

- Dinamo je momčad s jako zanimljivim igračima. Ima velik potencijal koji još mora razviti. Nama slijedi još teža faza i bit ćemo ponizni u tom natjecanju - zaključio je trener Young Boysa.