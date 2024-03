Je li penal za Dinamo bio nakon zaleđa? Snimka otkriva: U VAR sobi nisu pokazali točan kadar

Dinamo je puno teže od očekivanog pobijedio Slaven Belupo 5-2 u nedjeljnoj utakmici 26. kola HNL-a. Vodili su "modri" 2-0 nakon 18 minuta, do 59. prosuli vodstvo kad je dojučerašnji junior maksimirskog kluba Matej Šakota zabio za 2-2, no u 66. minuti Ivan Lepinjica skrivio je penal na Martinu Baturini i omogućio "modrima" da mirnije privedu utakmicu kraju.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Dinamo-Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

VAR soba u kojoj su sjedili Ivan Bebek i Luka Pajić dugo je provjeravala je li ranije bilo zaleđa u akciji koja je prethodila (u međuvremenu je igrač Slavena igrao loptom). Četiri i pol minute trajala je stanka, kadar koji su naknadno prikazali u prijenosu tvrdi da zaleđa nije bilo. Radilo se o centimetrima, no bolji pogled na snimku otkriva da se ne radi o točnom trenutku kad Petar Sučić upućuje loptu prema Dariju Špikiću koji se vraća iz pozicije zaleđa.

Foto: MAXSport/screenshot

Jedan frame kasnije Špikić je još bliži centru i prema dostupnoj snimci dojam je da je noga Slavenova stopera Bujara Pllane bliže gol-liniji, odnosno da zaleđa nema. Drugo je pitanje je li kontakt Lepinjice i Baturine dovoljan za penal. Igrač Dinama prvi je došao do lopte, nakon toga dolazi do bodičeka, a glavni sudac Patrik Kolarić bez ikakve zadrške pokazao je na bijelu točku. Lepinjica mu je odmahivao prstom da to nije penal, ali ostao je pri svojoj odluci.

Foto: MAXSport/screenshot