Je li rat s Dinamom udarac na Bjeličine izborničke ambicije?

Ošišan na kućnu varijantu jednostavnog ježeka (jer frizerski saloni ni u Austriji ne rade), Nenad Bjelica ušetao je pola sata prije zakazanog u Dinamove prostorije. Vjerojatno prvi put u životu s grčem u želucu, prvi put i s odvjetnikom iza leđa. Kakve li ironije - Hajdukovim odvjetnikom Tomislavom Kasalom, koji sada zastupa i Dinamova trenera i nekoliko igrača, a član je sindikata nogometaša HUNS-a i Fifine komore za rješavanje sporova.

No, je li Bjelica u maksimirske odaje ušao samo s ciljem da izvuče što više novca i što časniji oproštaj od Dinama? Ili je pogledao i malo širu sliku?

- Jednog dana sigurno ću biti hrvatski izbornik. To je san svakom hrvatskom treneru, a sama činjenica da me se spominje u kontekstu hrvatskog izbornika ispunjava me velikim ponosom - govorio je Bjelica u zadnjih pola godine.

Malo po malo probni je balon pušten u javnost... i prošao je! Oporbe nije bilo, nekako su prešutno navijači iz cijele Hrvatske i dijaspore prihvatili tu ideju: Zlatko Dalić odradi Euro pa ode pokupiti zaslužen novac od bogatih (uglavnom azijskih) klubova ili saveza, a Bjelica uskoči na klupu "vatrenih".

Eh sad, korona mu je već pokvarila plan o novom naslovu prvaka, pehar će s Dinamom podići Igor Jovićević. Ali je li mu istovremeno pokvarila i izborničke ambicije? Barem u bliskoj budućnosti, barem sad kad ga ide i kad ima plebiscitarnu podršku javnosti?

Pokvarila mu ih je najprije odgodom Eura, jer Dalić će još barem tih godinu dana biti na klupi, a možda i dvije, jer ljeto 2021. bit će usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. A hoće li na izborničke ambicije utjecati i sukob sa Zdravkom Mamićem?

Borba u kojoj mu je potjerao stožer, objavio plaću, zabranio govoriti, a sad počeo i puštati priče kako su Bjelici igrači okrenuli leđa jer su počeli prihvaćati manju plaću. Opet nisko, jer pregovara svatko prvenstveno za sebe, a pozicija za pregovore nije ista, opcija (kazna) raskida ugovora više boli igrače nego trenere. Ne financijski nego teže mogu podnijeti status bez kluba, bilo da tek ulaze u momčad, bilo da su u najboljim igračkim godinama. Dok si brojni treneri bez problema priušte pola godine, godinu stanke, odmora i onda nađu novi klub.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Odnos sa Zdravkom Mamićem? Nismo se nikad posvađali. Bio mi je podrška cijelo vrijeme. Ne, ni u ovoj se situaciji nismo posvađali. Moj zadnji razgovor sa Zdravkom Mamićem je bio 18. ožujka. Normalno smo razgovarali, nisam ovo očekivao... - govorio je Bjelica nakon raskida ugovora. Nije htio produbljivati jaz.

U svakom slučaju, ako na relaciji Bjelica - Mamić ostane hladno, nakon Dalićeva odlaska bit će to test za Marijana Kustića i ekipu "novih vjetrova" u HNS-u. Prilika da dokažu neovisnost o bjeguncu, da su se "daljinskom upravljaču" u Međugorju napokon - istrošile baterije...