'Je li Schumi svjestan napretka sina Micka? To je privatna stvar'

Mick Schumacher iduće bi sezone trebao debitirati u Formuli 1, a njegov otac Michael redovito gleda utrke Svjetskog prvenstva sa Jeanom Todtom. Tako barem tvrdi on sam. O detaljima ne želi

<p>Prvi čovjek Svjetske automobilističke federacije <strong>Jean Todt</strong> (74), koji je ljetos boravio u Zagrebu, ponovno se dotaknuo zdravstvenog stanja <strong>Michaela Schumachera</strong> (51), legende Formule 1 koja je stradala na skijanju prije sedam godina i mediji otad nagađaju o tome kako se i koliko oporavio.</p><p>- Redovito posjećujem Michaela i zajedno gledamo televiziju. Njegova se borba nastavlja, skupa s obitelji i prijateljima - rekao je Todt u intervjuu za <a href="https://www.telegraaf.nl/sport/1611629350/geniet-michael-schumacher-van-het-succes-van-zoon-mick" target="_blank">De Telegraaf</a> i potvrdio ono što je ranije spominjao medijima.</p><p>- Volim Michaela i njegovu obitelj. Koliko god mogu, provodim vrijeme s njim - govorio je ranije Todt za HRT.</p><p>Bio mu je šef u Ferrariju i godinama surađivao s njim, a danas se u Formuli 1 nazire nova zvijezda, njegov sin <strong>Mick</strong> (21), koji bi iduće sezone mogao debitirati u eliti kao novi član Haasa.</p><p>Je li Schumi svjestan kako mu sin napreduje, upitao je novinar De Telegraafa Todta.</p><p>- Neću govoriti o tome. Ne želim ići u detalje jer je to njegova privatna stvar - rekao je Todt pa prokomentirao uspjehe mladog Schumachera:</p><p>- Mick je mlad, talentiran vozač. Ima veliko ime, ali treba mu vremena. Prerano je da kažemo ima li talent svoga oca, <strong>Maxa Verstappena</strong> ili <strong>Lewisa Hamiltona</strong>. To još ne znamo...</p><p>Jean Todt na čelu je zaklade Keep Fighting (Nastavi se boriti), koju je osnovala Michaelova supruga <strong>Corinna</strong> uz bivšeg tehničkog direktora Formule 1 <strong>Rossa Brawna</strong>.</p><p>- Ona radi nevjerojatne stvari. Posljednja inicijativa te zaklade dobar je primjer. Uz pomoć Ujedinjenih naroda i FIA-e razvijamo kacige za mlade motocikliste u zemljama u razvoju. Sad tamo često nose kacige koje izgledaju kao da su od stakla, a mi uvodimo nove, sigurnije i pristupačnije, koje stoje manje od 20 dolara. Uvijek imamo Michaela na pameti u takvim inicijativama.</p><p>Schumacher je, podsjetimo, nastradao na skijanju u francuskim Alpama 29. prosinca 2013., kad je pao izvan obilježene staze i udario glavom o stijenu. Kaciga mu je spasila život, a obitelj ne želi odavati informacije o tome kakva je Schumijeva kvaliteta života posljednjih godina. Nadamo se da će se jednom vratiti...</p><h2>Kronologija Schumijeve nesreće:</h2>