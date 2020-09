Pogledajte luksuznu vilu u koju je preselio Schumacher: 'Samo ga troje ljudi smije posjetiti...'

Schumi je iz Švicarske preselio na Mallorcu i Villu Yasmin koju je Corrina Schumacher pretvorila u rehabilitacijsku bolnicu. Kupljena je od bivšeg predsjednika Reala za 30 milijuna eura... Imanje od 15 tisuća m2

<p>Genijalni F1 pilot <b>Michael Schumacher</b> (51) preselio je iz svog švicarskog doma u Španjolsku. Na Ibizu, u Villu Yasmin koju je njegova supruga <strong>Corinna</strong> prije tri godine kupila od bivšeg predsjednika madridskog Reala <strong>Florentina Pereza</strong> za 30 milijuna eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Schumi je borac, on se ne predaje</strong></p><p>Corrina je luksuznu vilu pretvorila u bolnicu tj. u rehabilitacijski centar za svog voljenog supruga koji je 2013. nastradao na skijanju u francuskim Alpama zadobivši teške, gotovo pa fatalne ozljede glave.</p><p>Perez je imanje od 15.000 četvornih metara prodao kad mu je preminula supruga <strong>Mari Angeles Sandoval</strong> bez koje više nije želio odlaziti u utočište u kojem su uživali 12 godina.</p><p>Neurokirurg <strong>Erich Riederer</strong> prošlog je tjedna za francusku televiziju TMC iznio jako sumornu dijagnozu Schumacherovog stanja. Velikana svjetskog sporta javnost nije vidjela od nesreće na skijanju, a Riederer kaže:</p><p>- Schumi je u gotovo pa vegetativnom stanju. Diše, srce mu kuca, vjerojatno može i sjesti te uz nečiju pomoć možda napraviti korak-dva, ali to je sve. I mislim da je to maksimum. Na žalost, realno je procijeniti kako ne postoje šanse da ga vidimo onakvog kakav je bio prije nesreće.</p><p>Riedererova procjena je 'autsajderska', ali stručna. Bivši šef Ferrarija <strong>Jean Todt</strong> ipak je optimističniji:</p><p>- Schumi se bori. Zajedno sa svojim najmilijima i najboljim liječnicima radi na tome da ga opet vidimo u onom njegovom poznatom izdanju kakvo svi pamtimo.</p><p><strong>Elisabetta Gregoraci</strong>, bivša supruga <strong>Flavia Briatorea</strong> koji je Schumacheru bio šef u Benettonu i koja je jako bliska sa Schumacherovima pak tvrdi:</p><p>- Michael ne može govoriti. Komunicira treptajima očiju i pogledom. Samo ga troje ljudi smiju posjetiti, naravno: izuzev najbliže obitelji i medicinskog osoblja. Corinna je od Ville Yasmin napravila luksuznu bolnicu vrijednu 30 milijuna eura - izjavila je Gregoraci za talijansku televiziju.</p><p>Villa Yasmin i imanje Las Brisas ima dva sletna mjesta za helikoptere, dva bazena i golemi vrt s palmama koji se prostire čitavim imanjem. S kojeg puca spektakularni pogled na Mediteran.</p><p>Ovog vikenda u Formuli 1 debitirat će Michaelov sin <strong>Mick</strong> (21). I to u Ferrarijevom bolidu, kao nekad njegov nenadmašni otac, rekorder sa sedam svjetskih F1 naslova. Mick će na VN Njemačke voziti prvi slobodni trening, uz <strong>Kimmija Raikkonena</strong>.</p><p>Michael prijenos može gledati u novom ambijentu, uz modru mediteransku divotu u pozadini...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vila u kojoj sada živi Schumacher</strong></p>