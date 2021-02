Za mnoge sve je bilo jasno i prije ovog Super Bowla. No, Tom Brady je još jednom oduševio, osvojio sedmi Super Bowl naslov u svojoj karijeri. Brutalno, veličanstveno! Ikona ovog sporta više od 20 godina vlada NFL scenom, a do Super Bowl naslova stizao je 2002., 2003., 2005., 2015., 2017., 2018. i 2020. godine. Šest naslova nema nitko, dok mu je s pet naslova od svih igrača u povijesti najbliži Charles Haley.

Tom Brady u NFL je stigao 2000. godine, kao pick šeste runde (ukupno 199.) te su ga godine draftirali New England Patriotsi. Vjerojatno nitko u Bostonu, pa niti cijelom Massachusettsu, tada nije mogao ni sanjati kakva zvijezda stiže među Patriotse, u njega je tih dana vjerovao tek - Bill Belichick.

Ovaj je dvojac sljedećih 20 godina pisao povijest, Patriotse zajedničkim snagama odveo do šest osvojenih naslova. No, onda je prošle godine "nešto puklo", i Brady je na iznenađenje sportske javnosti preselio u Tampu. Samo s jednim ciljem, osvojiti još jedan naslov, dokazati svima (prije svega samome sebi, ali i Billu Belichicku) da do naslova može i na nekoj drugoj adresi. A to je danas i dokazao.

Ovo je bio 55. Super Bowl u povijesti, a Tom Brady je zaigrao u čak njih 10. I tako "imao prste" u 18% dosadašnjih Super Bowl utakmica, gotovo u svakom petom bio na terenu. Priznat ćete, nevjerojatno. Je li Tom Brady - GOAT (Greatest Of All Time)? Vjerojatno. Zapravo, u toj priči više ne bi smjelo biti nikakvih upitnika. Ako ih je i bilo prije ove večeri. Dapače, Amerikanci ga u priči oko GOAT-a već uspoređuju i s Michaelom Jordanom. Ima smisla...