Je li vrijeme za novu 'neveru s Kvarnera'? Sanchezu je Dinamo spas, a Fruku poseban motiv...

Rijeka je ove sezone dogurala do osmine finala Konferencijske lige i okusila europsko proljeće nakon 45 godina, no u domaćem prvenstvu osjetila je posljedice. Golema 33 boda zaostatka za novim prvakom Dinamom itekako bole, no ako “bijeli” danas u Osijeku osmi put podignu Rabuzinovo sunce, rane će zacijeliti.

Zaboravilo bi se na treće mjesto u prvenstvu i zaostatak kad je novi trofej tu, a on je jedino mjerilo uspjeha. Obrana trofeja u Kupu donijela bi Riječanima kvalifikacije za Europsku ligu te samim time omogućila pravo na jedan podbačaj i nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi. A u toj konkurenciji Rijeka je pokazala da je itekako kadra napraviti velike stvari.

Bila je ovo turbulentna sezona. Momčad Victora Sancheza imala je tijekom travnja četiri utakmice bez pobjede, pa je u opasnosti bilo i četvrto mjesto, no stisnuli su papučicu gasa, razmontirali Lokomotivu (3-0) i Vukovar (3-0) te tako osigurali minimalno kvalifikacije za Konferencijsku ligu te smanjili sebi pritisak uoči finala Kupa.

A završnica sezone mogla bi spasiti i posao ćudljivom španjolskom stručnjaku. Došao je s ugledom velikog znalca i bogatim životopisom, no šefa Damira Miškovića i navijače znao je izbaciti iz takta učestalim rotacijama i stavljanjem igrača na neprirodne pozicije. Bio je i na rubu otkaza, no preživio je, izborio finale Kupa i tako kupio mir do kraja sezone. A ako osvoji Kup, jasno je da je trenera s trofejem iluzorno smijeniti.

Bit će ovo posebna utakmica i za našičkoga genijalca Tonija Fruka (25), koji bi na ljeto trebao otići iz kluba za milijunski iznos. Ozljeda leđa izbacila ga je iz forme, no zabio je protiv Vukovara i najavio da je spreman. “Modri” mu nikako ne leže, zabio im je samo jedan gol u 18 utakmica, ali samim time mu je i motivacija veća da se uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo od Rijeke, gdje je postao igrač za velike stvari, oprosti trofejem. Kakva bi to samo priča bila...

Već smo se naviknuli na to da su Riječani najbolji u ovakvim utakmicama, žive za trenutke u kojima su podcijenjeni i u podređenom položaju. I zato, hoćemo li i u Osijeku vidjeti novu “’neveru s Kvarnera”?! 