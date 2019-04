Jedan će stručnjak ove godine osvojiti svoju prvu Ligu prvaka

Zadnji put kada su u polufinalu Lige prvaka bila četiri trenera koji dotad nisu osvojili naslov prvaka Europe na kraju je trofej uzeo 'Posebni', Jose Mourinho. Dogodilo se: 2004. Mourinho je u 1/2-finalu izbacio Deportivo Javiera Irurete, a Monaco Didiera Deschampsa bio je bolji od Chelseaja Claudija Ranierija.

Ista se situacija ponavlja ove sezone, nakon punih 15 godina. Polufinalni parovi su Barcelona-Liverpool i Tottenham-Ajax, a ni Jürgen Klopp, ni Mauricio Pochettino, ni Ernesto Valverde, ni Erik ten Hag nikad nisu osvojili Ligu prvaka!

Klopp, Pochettino, Ten Hag, Valverde: per la prima volta dal 2004 sono approdati in semifinale di #UCL 4⃣ tecnici che non hanno mai vinto il torneo.



🤔🏆 Chi di loro metterà le mani sulla coppa più ambita? pic.twitter.com/qtKx81PPzL