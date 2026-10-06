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UOČI ŠPANJOLSKE

Jedan 'vatreni' treću utakmicu zaredom završio na tribinama

Piše Ivan Tomašković,
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Jedan 'vatreni' treću utakmicu zaredom završio na tribinama
Foto: Marcelo del Pozo
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Za Englesku na tribini su bili Marin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo

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Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 u Splitu na Poljudu igra utakmicu 4. kola Lige nacija protiv Španjolske.  'Vatreni' su u ovom ciklusu Lige nacija ostvarili 2-1 pobjedu kod Češke, poraženi su kod Španjolske s 4-1, dok ih je sa 7-0 deklasirala Engleska

Danas Bilićevi izabranici mogu koliko-toliko popraviti dojam. Inače, za ciklus Lige nacija izbornik je pozvao 27 igrača, pa svaki susret otpadnu četvorica.  Za danas su tako otpali Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa, otkriva popis koji je objavila UEFA.

Za Englesku na tribini su bili Marin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Sada su svi oni vraćeni, osim Majera. Majer je na tribinama bio u Sevilli u 2. kolu Lige nacija.  Veznjak AEK-a koji igra u odličnoj formi je najveći gubitnik novog izbornikovog popisa jer je jedini izostavljen treću utakmicu zaredom.

UEFA Champions League - AEK Athens v LASK
Foto: Alkis Konstantinidis

Smolčićev izostanak nije iznenađenje jer ima virozu, pa ga je s popisa već ranije izbacila bolest. Zato je jasno da je Bilić za Španjolsku najveće promjene napravio u napadu. Ivanović i Musa, koji su bili starteri protiv Engleske, a sada nisu ni među rezervama. Umjesto njih vraćeni su Beljo i Budimir, obojica u sjajnoj formi. Beljo je prije sedam dana zabio jedini gol Hrvatske u uvjerljivom porazu kod Španjolske. 

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