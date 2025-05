Sastav Dinama: Jedino pitanje Kanga ili Kule! Iskusni branič se vraća, stoperski par ostaje isti

Dinamo je stigao do najvažnije utakmice sezone, još jednog klasičnog "biti ili ne biti" dvoboja, novog gostovanja kod Hajduka. Zagrepčani ove sezone nemaju puno sreće u izravnim okršajima s najvećim rivalom, Dinamo je tu tri prvenstvena dvoboja ove sezone dohvatio tek jedan bod (0-1, 0-1, 2-2). Premalo...

Pokretanje videa... 00:37 Bad Blue Boysi pozdravili igrače nakon pobjede nad Rijekom | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Sandro Perković četvrti je trener "modrih" koji će se ove sezone obračunati s Hajdukom. Sergej Jakirović i Nenad Bjelica su ostali praznih ruku, Fabio Cannavaro u posljednjem derbiju nekako iščupao jedan bod. Ali ni to danas nije dovoljno za Perkovićeve trupe, Dinamo ovoga puta na Poljudu mora zaigrati na pobjedu.

Perković ima određenih problema s igračkim kadrom, Ademi je "out" do kraja sezone, Franjić ima tri žuta kartona. I to znači kako je Perković opet na lijevom boku primoran na neke eksperimente. Ili povratak Pierrea-Gabriela na tu poziciju. I to je jedino logično rješenje za Dinamo, privremeni trener "modrih" nema puno opcija za tu poziciju. Sve ostalo je prilično jasno, bar bi trebalo biti.

Nevistić će opet biti na golu, Ristovski bi se trebao vratiti na desni, Pierre-Gabriel zaigrati na lijevom boku. Stoperski par Theophile - Torrente "kupio" je Perkovića u dvoboju protiv Rijeke, Francuza i Španjolca danas očekuje težak dvoboj, prvenstveno s fizički moćnim Livajom, još na prepunom Poljudu. I Dinamovi navijači od tog dvojca imaju velika očekivanja.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mišić je zicer u sredini na terena, bit će to prvi ovosezonski derbi po mnogima najvažnije Dinamove karike. Iskusni veznjak u vezni red "modrih" donosi mirnoću, stabilnost i ideju u igri, ne sjećamo se kad je u zadnje vrijeme neki igrač imao toliki utjecaj na igru Dinama, kao Mišić danas. Uz njega će sredinu terena pokrivati Sučić koji bi svojim trkačkim kapacitetima trebao pokriti "pola Poljuda".

Perković je protiv Rijeke malo iznenadio zamijenivši strane svojim krilnim igračima. Pjaca se tako našao na desnoj, a Stojković na desnoj strani. I to je Dinamu donijelo pobjedu, Pjaca je bio strijelac jedinog dvoboja u derbiju s Rijekom. Jasno, na "desetki" će s dosta slobode u igri biti Baturina koji osjeća još lakše posljedice dvoboja s Rijekom, ali će stisnuti zube i zaigrati u derbiju.

Najveće pitanje je kome će Perković dati priliku od prve minute u vrhu napada. Tu se u posljednje vrijeme mijenjaju Kanga i Kulenović, niti jedan svojim igrama zadnjih tjedana nije kupio maksimalno povjerenje trenera. A uz sve to, svakim danom u sve boljem stanju je i - Petković. Privremeni trener "modrih" najavio je kako će i Petković imati dobru minutažu u derbiju, ali treba vidjeti tko će početi u napadu.

Kanga je fizički moćan igrač koji bi mogao raditi velike probleme domaćim stoperima, omogućiti svojoj momčadi da u nekim situacijama mogu i preskakati igru. Kulenović je pak prošle sezone bio junak derbija na Poljudu, tad je srušio Hajduk zabivši jedini gol na utakmici. I on nekako bolje zna i osjeća što navijačima Dinama znači ova utakmica, ovaj derbi..

Vjerojatni sastav

Dinamo (4-2-3-1): Nevistić - Ristovski, Theophile, Torrente, Pierre-Gabriel - Sučić, Mišić - Pjaca, Baturina, Stojković - Kanga (Kulenović).